На Бурштинській ТЕС сталася аварія: травмувалися четверо працівників

На Бурштинській ТЕС стався викид гарячої пароводяної суміші й газів з топки котла, чотири працівники отримали опіки.



Про це у Фейсбук написала пресслужба ДТЕК.

«28 листопада, о 21:20 під час роботи 7 енергоблоку Бурштинської ТЕС попередньо через розрив екранної труби на котлі стався викид гарячої пароводяної суміші й газів з топки котла. Двоє працівників Бурштинської ТЕС та двоє працівників Галременерго, які знаходились на цьому блоці, отримали опіки», — йдеться у повідомленні.

Цим робітникам було терміново надано першу допомогу та доставлено до лікарні. Наразі стан людей оцінюється медиками як стабільний.

Причини та обставини нещасного випадку встановлюються. Підприємство надасть потерпілим працівникам всю необхідну допомогу.

Через викид суміші й газу блок №7 відключено від мережі. Відключення блоку не вплинуло на тепло- і енергопостачання регіону.Зараз станція працює в складі 7-ми енергоблоків загальною потужністю 1172 МВт. Бурштинська ТЕС координує свої дії з «Укренерго». Для компенсації потужності готується до запуску блок №4.