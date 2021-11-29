Оператор ГТС України запустив ІАС управління технічним станом та цілісністю трубопроводів

Обновлено: Ноябрь 29, 2021. Тэги:

Оператор ГТС України запустив ІАС управління технічним станом та цілісністю трубопроводів

Оператор ГТС України ввів в промислову експлуатацію інформаційно-аналітичну систему управління технічним станом та цілісністю об’єктів трубопровідно-транспортних мереж ІАС «ITT-PIMS».

Повідомляє ОГТСУ.

Система дозволяє здійснювати комплексну оцінку технічного стану та безпеки функціонування магістральних газопроводів, забезпечує ранжування ділянок газопроводів по оцінці їх технічного стану, моніторинговий контроль за поліпшенням технічного стану інфраструктури при плануванні та виконанні ремонтних робіт. Партнером ОГТСУ в цьому проекті виступив Науково-технічний комплекс “Інститут електрозварювання ім. Патона” НАН України.

Запуску системи передував тестовий етап, під час якого система була наповнена даними по тестовим ділянках магістральних газопроводів Єфремівка-Диканька-Київ (км 164,793 – км 170,002) – Київ-Захід України-1 (км 0,0 – км 19,701) та Уренгой-Помари-Ужгород (км 3538,69 – км 3570,57). Фахівці компанії протестували функціональну складову програмного забезпечення – 52 модуля та три підсистеми, які спрямовані на автоматизоване керування безпекою та цілісністю магістральних трубопроводів. Також ця система була протестована на сумісність із комплексною автоматизованою системою управління підприємством SAP S/4 HANA, що впроваджена в ОГТСУ.

У подальшому фахівці ОГТСУ наповнять базу даних системи інформацією по магістральним газопроводам протяжністю понад 33 тис. км.

Читайте у Терміналі: ОГТСУ націлився на створення можливості імпорту газу з Угоршини.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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