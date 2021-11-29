Оператор ГТС України запустив ІАС управління технічним станом та цілісністю трубопроводів

Оператор ГТС України ввів в промислову експлуатацію інформаційно-аналітичну систему управління технічним станом та цілісністю об’єктів трубопровідно-транспортних мереж ІАС «ITT-PIMS».

Повідомляє ОГТСУ.

Система дозволяє здійснювати комплексну оцінку технічного стану та безпеки функціонування магістральних газопроводів, забезпечує ранжування ділянок газопроводів по оцінці їх технічного стану, моніторинговий контроль за поліпшенням технічного стану інфраструктури при плануванні та виконанні ремонтних робіт. Партнером ОГТСУ в цьому проекті виступив Науково-технічний комплекс “Інститут електрозварювання ім. Патона” НАН України.

Запуску системи передував тестовий етап, під час якого система була наповнена даними по тестовим ділянках магістральних газопроводів Єфремівка-Диканька-Київ (км 164,793 – км 170,002) – Київ-Захід України-1 (км 0,0 – км 19,701) та Уренгой-Помари-Ужгород (км 3538,69 – км 3570,57). Фахівці компанії протестували функціональну складову програмного забезпечення – 52 модуля та три підсистеми, які спрямовані на автоматизоване керування безпекою та цілісністю магістральних трубопроводів. Також ця система була протестована на сумісність із комплексною автоматизованою системою управління підприємством SAP S/4 HANA, що впроваджена в ОГТСУ.

У подальшому фахівці ОГТСУ наповнять базу даних системи інформацією по магістральним газопроводам протяжністю понад 33 тис. км.

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