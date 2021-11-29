Укренерго обладнає підстанції системами моніторингу процесів

Обновлено: Ноябрь 29, 2021. Тэги: ,

Укренерго обладнає підстанції системами моніторингу процесів

НЕК «Укренерго» встановлює на своїх підстанціях вимірювальні прилади системи безперервного виміру та реєстрації параметрів роботи енергосистеми – WAMS (Wide Area Monitoring System).

Про це пише пресслужбаУкренерго.

Система WAMS знімає значення величини струму і напруги з вимірювального обладнання (PMU – phasor measurement units) встановленого на підстанціях в реальному часі з частотою до 50 вимірів за 1 секунду. Це дає можливість віртуально показати основні показники функціонування енергомережі у вигляді векторних діаграм підвищеної точності. Відстежування змін цих показників дозволяє диспетчерському персоналу вчасно прогнозувати та запобігати виникненням аварійних ситуацій в енергосистемі.

На даний час, успішно проведено заводські приймальні випробування всього обладнання системи WAMS. У двох центрах обробки даних НЕК «Укренерго» встановлено її серверне обладнання, яке вже збирає дані з 14 підстанцій НЕК «Укренерго»: ПС 750 кВ «Запорізька», ПС 330 кВ «Павлоградська», ПС 750 кВ «Київська», ПС 750 кВ «Західноукраїнська», ПС 330 кВ «Чернігівська», ПС 330 кВ «Ніжинська», ПС 330 кВ «Подільська», ПС 330 кВ «Побузька», ПС 330 кВ «Хмельницька», ПС 330 кВ «Шепетівка», ПС 400 кВ «Мукачево», ПС 330 кВ «Рівне», ПС 330 кВ «Івано-Франківськ». До кінця року планується налагодити передачу даних ще з18 підстанцій компанії.

«Модернізація програмних комплексів диспетчерського управління — частина стратегії розвитку НЕК «Укренерго». Одним з основних індикаторів ефективності в цьому напрямку для нас є максимальне прискорення передачі технологічної інформації в енергосистемі та підвищення рівня її контрольованості в реальному часі. І WAMS як раз є одним з елементів вирішення цього завдання в складі автоматизованої системи диспетчерського управління енергосистемою, так званої «великої SCADA», — сказав директор з інформаційних технологій НЕК «Укренерго» Сергій Галаган.

«В ОЕС України стрімко зростає частка ВДЕ, функція диспетчерського управління стає дедалі складнішою. Крім того, триває інтеграція енергосистеми України в ENTSO-E, що є основною стратегічною метою НЕК «Укренерго». Це зобов’язує нас вийти на якісно новий рівень диспетчерського управління енергосистемою, який буде відповідати європейським стандартам. Впровадження WAMS є необхідним кроком у цьому напрямку. Зокрема, вже у наступному році ця система буде відігравати значну роль під час роботи ОЕС України в ізольованому режимі», — підкреслив директор з управління ОЕС України — головний диспетчер НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

Розробником WAMS для НЕК «Укренерго» є компанія Grid Solution SAS. Контракт на впровадження системи було укладено за результатами міжнародних торгів, що відбулися 28 лютого 2019 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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