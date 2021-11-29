Укренерго обладнає підстанції системами моніторингу процесів

НЕК «Укренерго» встановлює на своїх підстанціях вимірювальні прилади системи безперервного виміру та реєстрації параметрів роботи енергосистеми – WAMS (Wide Area Monitoring System).

Про це пише пресслужбаУкренерго.

Система WAMS знімає значення величини струму і напруги з вимірювального обладнання (PMU – phasor measurement units) встановленого на підстанціях в реальному часі з частотою до 50 вимірів за 1 секунду. Це дає можливість віртуально показати основні показники функціонування енергомережі у вигляді векторних діаграм підвищеної точності. Відстежування змін цих показників дозволяє диспетчерському персоналу вчасно прогнозувати та запобігати виникненням аварійних ситуацій в енергосистемі.

На даний час, успішно проведено заводські приймальні випробування всього обладнання системи WAMS. У двох центрах обробки даних НЕК «Укренерго» встановлено її серверне обладнання, яке вже збирає дані з 14 підстанцій НЕК «Укренерго»: ПС 750 кВ «Запорізька», ПС 330 кВ «Павлоградська», ПС 750 кВ «Київська», ПС 750 кВ «Західноукраїнська», ПС 330 кВ «Чернігівська», ПС 330 кВ «Ніжинська», ПС 330 кВ «Подільська», ПС 330 кВ «Побузька», ПС 330 кВ «Хмельницька», ПС 330 кВ «Шепетівка», ПС 400 кВ «Мукачево», ПС 330 кВ «Рівне», ПС 330 кВ «Івано-Франківськ». До кінця року планується налагодити передачу даних ще з18 підстанцій компанії.

«Модернізація програмних комплексів диспетчерського управління — частина стратегії розвитку НЕК «Укренерго». Одним з основних індикаторів ефективності в цьому напрямку для нас є максимальне прискорення передачі технологічної інформації в енергосистемі та підвищення рівня її контрольованості в реальному часі. І WAMS як раз є одним з елементів вирішення цього завдання в складі автоматизованої системи диспетчерського управління енергосистемою, так званої «великої SCADA», — сказав директор з інформаційних технологій НЕК «Укренерго» Сергій Галаган.

«В ОЕС України стрімко зростає частка ВДЕ, функція диспетчерського управління стає дедалі складнішою. Крім того, триває інтеграція енергосистеми України в ENTSO-E, що є основною стратегічною метою НЕК «Укренерго». Це зобов’язує нас вийти на якісно новий рівень диспетчерського управління енергосистемою, який буде відповідати європейським стандартам. Впровадження WAMS є необхідним кроком у цьому напрямку. Зокрема, вже у наступному році ця система буде відігравати значну роль під час роботи ОЕС України в ізольованому режимі», — підкреслив директор з управління ОЕС України — головний диспетчер НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

Розробником WAMS для НЕК «Укренерго» є компанія Grid Solution SAS. Контракт на впровадження системи було укладено за результатами міжнародних торгів, що відбулися 28 лютого 2019 року.