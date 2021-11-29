Укренерго встановлює систему безперервного моніторингу роботи енергосистемі

НЕК «Укренерго» встановлює на своїх підстанціях вимірювальні прилади системи безперервного виміру та реєстрації параметрів роботи енергосистеми – WAMS (Wide Area Monitoring System).

Повідомляє Укренерго.

Система WAMS знімає значення величини струму і напруги з вимірювального обладнання (PMU – phasor measurement units) встановленого на підстанціях в реальному часі з частотою до 50 вимірів за 1 секунду. Це дає можливість віртуально відобразити основні показники функціонування енергомережі у вигляді векторних діаграм підвищеної точності. Відслідковування змін цих показників дозволяє диспетчерському персоналу вчасно прогнозувати та попереджати виникнення аварійних ситуацій в енергосистемі.

На даний час, успішно проведено заводські приймальні випробування всього обладнання системи WAMS. В двох центрах обробки даних НЕК «Укренерго» встановлено її серверне обладнання, яке вже збирає дані з 13 підстанцій НЕК «Укренерго»: ПС 750 кВ «Запорізька», ПС 330 кВ «Павлоградська», ПС 750 кВ «Київська», ПС 750 кВ «Західноукраїнська», ПС 330 кВ «Чернігівська», ПС 330 кВ «Ніжинська», ПС 330 кВ «Подільська», ПС 330 кВ «Побузька», ПС 330 кВ «Хмельницька», ПС 330 кВ «Шепетівка», ПС 400 кВ «Мукачеве», ПС 330 кВ «Рівне», ПС 330 кВ «Івано-Франківськ». До кінця року планується налагодити передачу даних ще з18 підстанцій компанії.

Розробником WAMS для НЕК «Укренерго» є компанія Grid Solution SAS. Контракт на впровадження системи було укладено за результатами міжнародних торгів, що відбулися 28 лютого 2019 року. Проект реалізується за рахунок кредитних коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку в межах Другого проекту з передачі електроенергії (ППЕ-2).

Читайте у Терміналі: Укренерго отримала висновок Держенергонагляду готовність мереж до роботи в ОЗП 2021-2022 років.