Запаси вугілля на українських ТЕС за тиждень дещо збільшилися

Запаси вугілля на українських ТЕС за тиждень збільшилися на 2,3%, до 368,8 тисячі тонн, при цьому гарантовані запаси повинні становити 758,3 тисячі тонн, випливає з даних, оприлюднених на сайті Міненерго України в понеділок.

Передає Прайм.

Раніше компанія «Укренерго» повідомила, що запаси вугілля на ТЕС країни на 22 листопада становили 360,6 тисячі тонн.

Найменше вугілля знаходиться на складах Добротвірської ТЕС – 10 тисяч тонн при гарантованому запасі 35 тисяч тонн, Придніпровської ТЕС – 10,2 тисячі тонн при гарантованому запасі 28 тисяч тонн, Вуглегірської ТЕС – 23,3 тисячі тонн при гарантованому запасі 62,7 тисячі тонн.

Разом з тим фактичні запаси вугілля на Луганській ТЕС перевищують гарантовані, зараз на складах станції 39,4 тисячі тонн палива при гарантованому запасі 34 тисячі тонн. На Криворізькій ТЕС фактичні запаси становлять 38,5 тисячі тонн при гарантованому запасі 31 тисяча тонн. На решті ТЕС фактичні запаси вугілля менші за гарантовані.

Раніше Термінал писав, що Міненерго винайдено шляхи економії вугілля.