Імпорт електроенергії з Білорусі збільшився майже вдвічі на минулому тижні

Імпорт електроенергії протягом 22-28 листопада становив 77,3 млн кВт∙год, що на 51,9% більше, ніж попереднього тижня (15-21 листопада).
Повідомляє Укренерго.
Причиною збільшення є зростання обсягів імпорту з Білорусі в «ОЕС України» на 89,7% до 75,5 млн кВт∙год (з 22 по 27 листопада – 9,96 млн кВт∙год та 28 листопада – 15,72 млн кВт∙год). Зазначимо, що попереднього тижня з 01:00 18 листопада до 01:00 21 листопада імпорт електроенергії з Білорусі був відсутній. Тоді як, імпорт зі Словаччини в торгову зону «острів Бурштинської ТЕС» навпаки зменшився в 6,2 раза до 1,8 млн кВт∙год. Імпорт електроенергії з Росії не здійснювався.
Читайте у Терміналі: Лукашенко не проти продажу електроенергії в Україну і Литву.