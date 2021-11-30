Нафтогаз постачатиме газ для населення лише учасникам Балансуючої групи

Обновлено: Ноябрь 30, 2021. Тэги: , ,

Нафтогаз постачатиме газ для населення лише учасникам Балансуючої групи

НАК «Нафтогаз України» може здійснювати продаж газу для населення лише тим постачальникам, які входять до Балансуючої групи.

Таке рішення закріплено ухвалою уряду №1237 від 29 листопада 2021 року.

НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Газпостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в період до 30 квітня включно здійснюватимуть продаж природного газу для потреб побутових споживачів за умови участі покупця в Балансуючій групі, створеній згідно з розпорядженням Кабінету міністрів №1187 від 29 вересня 2021 року та Кодексу газотранспортної системи», – йдеться у документі, оприлюдненому на Урядовому порталі.

«Нафтогаз України» з 1 жовтня 2021 року почав постачати газ компаніям для подальшого його продажу населенню на новій договірній базі – Балансуючої групи.

«Переваги нового підходу – Балансуючої групи: європейський інструмент, ринковий сам собою; безпека поставок – достатньо газу для населення; неможливість перепродажу; однакові умови – чесна конкуренція, прозора маржа постачальників для антимонопольного регулювання, для громад та політиків», – пояснив суть дії групи голова правління НАК Юрій Вітренко.

В Асоціації постачальників енергоресурсів підтвердили, що у всіх її членів, які постачають газ населенню, підписано контракт із «Нафтогазом» на закупівлю ресурсу.

Вітренко пояснив, що в Балансуючу групу входять постачальники газу побутовим споживачам (населенню), а за відбір газу для них несе відповідальність перед Оператором газотранспортної системи України (ОДГТСУ) «Нафтогаз».

«У «Нафтогазу» договори, за якими ми продаємо постачальникам ті обсяги, які відбирають їхні побутові споживачі», – пояснив голова правління НАК.

Читайте у «Терміналі», НАК «Нафтогаз України» призупинив контракт з компанією ЙЕ Енергія.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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