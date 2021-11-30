Нафтогаз постачатиме газ для населення лише учасникам Балансуючої групи

НАК «Нафтогаз України» може здійснювати продаж газу для населення лише тим постачальникам, які входять до Балансуючої групи.

Таке рішення закріплено ухвалою уряду №1237 від 29 листопада 2021 року.

НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Газпостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в період до 30 квітня включно здійснюватимуть продаж природного газу для потреб побутових споживачів за умови участі покупця в Балансуючій групі, створеній згідно з розпорядженням Кабінету міністрів №1187 від 29 вересня 2021 року та Кодексу газотранспортної системи», – йдеться у документі, оприлюдненому на Урядовому порталі.

«Нафтогаз України» з 1 жовтня 2021 року почав постачати газ компаніям для подальшого його продажу населенню на новій договірній базі – Балансуючої групи.

«Переваги нового підходу – Балансуючої групи: європейський інструмент, ринковий сам собою; безпека поставок – достатньо газу для населення; неможливість перепродажу; однакові умови – чесна конкуренція, прозора маржа постачальників для антимонопольного регулювання, для громад та політиків», – пояснив суть дії групи голова правління НАК Юрій Вітренко.

В Асоціації постачальників енергоресурсів підтвердили, що у всіх її членів, які постачають газ населенню, підписано контракт із «Нафтогазом» на закупівлю ресурсу.

Вітренко пояснив, що в Балансуючу групу входять постачальники газу побутовим споживачам (населенню), а за відбір газу для них несе відповідальність перед Оператором газотранспортної системи України (ОДГТСУ) «Нафтогаз».

«У «Нафтогазу» договори, за якими ми продаємо постачальникам ті обсяги, які відбирають їхні побутові споживачі», – пояснив голова правління НАК.

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