Нафтогаз працював прибутково у третьому кварталі поточного року

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» отримала 2,5 млрд грн чистого прибутку за ІІІ квартал 2021 року.
Інформує Нафтогаз.
Результати діяльності компанії за аналогічний період минулого року характеризуються збитками в сумі 1,8 млрд грн.
«Інформація надана за даними окремої фінансової звітності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Консолідована фінансова звітність, яка охоплює групу компаній, які контролює Нафтогаз, буде оприлюднена найближчим часом. Перевірена аудиторами фінансова звітність за результатами 2021 року буде опублікована у 2022 році у терміни, визначені законодавством», — повідомляє компанія.
Раніше Термінал писав, що опалювальний сезон в Україні триває у нормальному режимі — Нафтогаз.