Новий штам «Омікрон» вплинув на графік зустрічей ОПЕК+
Обновлено: Ноябрь 30, 2021. Тэги: ОПЕК, Саудівськая Аравія
Міністр енергетики Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз повідомив, що технічні зустрічі ОПЕК+ не відбудуться цього тижня.
Про це він написав у Twitter.
Так, за його словами, технічні зустрічі тимчасово відклали, щоб оцінити вплив нового штаму коронавірусу «Омікрон» на ринок нафти: попит та ціни.
Нагадаємо, ціни на нафту знижуються через побоювання, що глобальний надлишок пропозиції може збільшитись у першому кварталі після скоординованого вивільнення стратегічних запасів нафти, а також через те, що новий штам коронавірусу турбує інвесторів.
«Термінал» писав
, ОПЕК+ переніс дві зустрічі на кілька днів для оцінки впливу нового штаму COVID-19 «омікрон» на ринок після різкого падіння ціни на нафту в п’ятницю.