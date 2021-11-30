Транзит газу через Україну після 2024 року залежить від наявності покупців

Тему продовження транзиту російського газу через Україну після 2024 року можна буде обговорювати, якщо у Газпрому з’являться покупці на це пальне, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Передає Інтерфакс-Україна.

Журналісти у вівторок попросили Пєскова прокоментувати слова голови Нафтогазу Юрія Вітренка про те, що Росія не хоче вести переговори з Україною щодо продовження контракту про транзит газу після 2024 року, і поцікавилися, коли цей діалог може розпочатися. «Щодо транзитних справ, то це питання потрібно адресувати Газпрому, — відповів Пєсков.

Він також нагадав слова президента РФ Володимира Путіна про те, що для того щоб відправити газ транзитом, спочатку потрібно знайти кінцевих покупців у Європі.

«Доки Газпром не визначиться за цією лінією, то, відповідно, обговорення теми транзиту стоїть у другу чергу. Спочатку газ потрібно продати», — сказав Пєсков.

Раніше Термінал писав, що Росія може не продовжити угоду про транзит газу до ЄС після 2024 року — Вітренко.