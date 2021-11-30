У Міненерго оцінили потенціал видобування вуглеводнів

«Потенціал видобування вуглеводнів в Україні складає майже 1,1 трлн кубометрів. За рахунок нетрадиційних покладів ми можемо збільшити запаси вуглеводнів в Україні майже вдвічі», — заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

Повідомляє Міненерго.

Міністерство енергетики працює над законопроєктом щодо збереження стимулюючої ренти на видобуток газу для нових свердловин і впровадження такої ренти для відновлених свердловин.

Український видобуток газу за десять місяців 2021 року становив майже 16,5 млрд м куб, а споживання газу – близько 21,5 млрд м куб.

«Щоб покращити інвестиційну привабливість та залучити інвестиції у галузь, ми на сьогодні працюємо над законопроєктом щодо збереження стимулюючої ренти для видобутку газу. Йдеться про збереження стимулюючої ренти для нових свердловин, запровадження стимулюючої ренти для відновлених свердловин, для видобутку газу нетрадиційних покладів, а також видобутку сирої нафти», — наголосив заступник міністра.

Міжнародний досвід доводить, що така точкова фіскальна та регуляторна політика може бути ефективною і дозволить залучити інвестиції у видобуток покладів, які не будуть розроблятися за звичайних умов через капіталомісткість та бізнес-ризики.

В Реєстрі нафтових і газових свердловин знаходиться більше 3000 ліквідованих і законсервованих свердловин. Поновлення навіть 5% з них за рік дасть значний позитивний ефект для галузі – йдеться про видобуток близько 2,7 млрд м3 газу та 1 млн тонн нафти.

Раніше Термінал писав, що Міненерго винайдено шляхи економії вугілля.