У Міненерго оцінили потенціал видобування вуглеводнів

Обновлено: Ноябрь 30, 2021. Тэги: ,

У Міненерго оцінили потенціал видобування вуглеводнів

«Потенціал видобування вуглеводнів в Україні складає майже 1,1 трлн кубометрів. За рахунок нетрадиційних покладів ми можемо збільшити запаси вуглеводнів в Україні майже вдвічі», — заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

Повідомляє Міненерго.

Міністерство енергетики працює над законопроєктом щодо збереження стимулюючої ренти на видобуток газу для нових свердловин і впровадження такої ренти для відновлених свердловин.

Український видобуток газу за десять місяців 2021 року становив майже 16,5 млрд м куб, а споживання газу – близько 21,5 млрд м куб.

«Щоб покращити інвестиційну привабливість та залучити інвестиції у галузь, ми на сьогодні працюємо над законопроєктом щодо збереження стимулюючої ренти для видобутку газу. Йдеться про збереження стимулюючої ренти для нових свердловин, запровадження стимулюючої ренти для відновлених свердловин, для видобутку газу нетрадиційних покладів, а також видобутку сирої нафти», — наголосив заступник міністра.

 Міжнародний досвід доводить, що така точкова фіскальна та регуляторна політика може бути ефективною і дозволить залучити інвестиції у видобуток покладів, які не будуть розроблятися за звичайних умов через капіталомісткість та бізнес-ризики.

 В Реєстрі нафтових і газових свердловин знаходиться більше 3000 ліквідованих і законсервованих свердловин. Поновлення навіть 5% з них за рік дасть значний позитивний ефект для галузі – йдеться про видобуток близько 2,7 млрд м3 газу та 1 млн тонн нафти.

Раніше Термінал писав, що Міненерго винайдено шляхи економії вугілля.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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