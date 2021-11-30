В Укренерго заявили про збільшення на 2,3% запасів вугілля на ТЕС

Обновлено: Ноябрь 30, 2021. Тэги: ,

В Укренерго заявили про збільшення на 2,3% запасів вугілля на ТЕС
Станом на 29 листопада 2021 року запаси вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) становлять 368,9 тис. тонн, що на 2,3% більше у порівнянні з запасами на 22 листопада.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

«Станом на ранок 29 листопада загальні запаси вугілля на складах ТЕС складають 368,9 тис. тонн, зокрема газового — 263,6 тис. тонн і антрацитового — 105,3 тис. тонн», — йдеться у повідомленні.

Станом на 22 листопада на складах ТЕС було 360,5 тис. тонн вугілля.

Зазначається, що станом на 10:00 29 листопада в аварійному ремонті перебувало 2 блоки та 2 корпуси ТЕС загальною потужністю 1,05 ГВт (по 1 блоку на Бурштинській та Запорізькій ТЕС, та по 1 корпусу на Трипільській та Слов’янській ТЕС), тоді як на ранок 22 листопада — 2 корпуси ТЕС загальною потужністю 0,55 ГВт. Крім цього, за заявками виробників, через відсутність палива не можуть працювати 20 блоків та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,04 ГВт (на ранок 22 листопада – 20 блоків ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7 ГВт).

ТЕС за минулий тиждень збільшили виробництво електроенергії на 8,4% до 773,6 млн кВт-год. Водночас протягом тижня працювало сумарно три блоки Київської ТЕЦ-6 та ТЕЦ-5 і один блок Харківської ТЕЦ-5, які генерували електроенергію з газу. Завдяки цьому генерація ТЕЦ збільшилася у порівнянні з попереднім тижнем на 14,2% до 236,2 млн кВт-год.

Як повідомлялося, наразі Україна законтрактувала 11 кораблів з вугіллям, у грудні очікуються додаткові постачання.

В Україну 20 листопада прибуло перше із семи законтрактованих ДТЕК суден із вугіллям із США та Колумбії. Вугілля призначене для постачання на ДП «Центренерго».

«Термінал» писав, Державні органи перевіряють ситуації з виведенням енергоблоків в короткочасні ремонти на шести ТЕС компанії ДТЕК Енерго.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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