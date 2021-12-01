2021-12-01: Ціни на нафту зростають після падіння напередодні

Ціни на нафту підвищуються в ході торгів у середу після падіння за підсумками попередніх торгів.

Передає Investing.

У центрі уваги трейдерів на цьому тижні чергове засідання ОПЕК+, на якому, як очікується, буде обговорюватися необхідність вжиття заходів у відповідь на появу «омікрона». Деякі експерти не виключають того, що ОПЕК+ може прийняти рішення про припинення нарощування видобутку.

Тим часом дані Американського інституту нафти (API), опубліковані у вівторок, вказали, що запаси нафти в США за минулий тиждень скоротилися на 747 тис.барелів. Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX , виросли минулого тижня на 1 млн барелів. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі.

Експерти чекають офіційних даних Міненерго США, які будуть опубліковані пізніше в середу. Аналітики, опитані S&P Global Platts, в середньому очікують падіння запасів на 2,7 млн барелів.

Вартість лютневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 7:35 за Києвом становила $71,30 за барель, що на $2,07 (2,99%) вище ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подешевшали до $ 69,23 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей часу зросла на $1,74 (2,63%) — до $67,92 за барель. До закриття торгів у вівторок вартість цих контрактів збільшилася на $3,77 (5,4%) і склала $66,18 за барель.

Раніше Термінал писав, що нафта, що дорожчала з ранку, почала втрачати в ціні.