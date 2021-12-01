Нафтогаз поскаржився НКРЕКП на компанію-клона

Обновлено: Декабрь 01, 2021. Тэги: ,

Нафтогаз поскаржився НКРЕКП на компанію-клона

НАК «Нафтогаз України» звернулася до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зі скаргою на компанію-клона, яка прагне отримати ліцензію на постачання газу.

Про це пресслужба Нафтогазу написала у Фейсбуці.

«У нас з’явився черговий клон з майже ідентичною назвою: товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз». Коротка назва — ТОВ «ГПК «Нафтогаз». Статутний капітал — 500 грн. Код ЄДРПОУ 44409298″, — йдеться у повідомленні.

Засновником компанії є фізична особа-підприємець Олександр  Гурлов, на якого зареєстровано ще кілька десятків компаній з виробництва енергії, проведення будівельних робіт, торгівлі агропродукцією, надання початкової освіти тощо.

«НКРЕКП отримала заявку плагіатора на видачу ліцензії на право постачання газу і має розглянути її до 8 грудня. Просимо регулятора ринку звернути увагу на очевидні ризики», — заявляють у Нафтогазі.

НАК також планує звернутися до Антимонопольного комітету та правоохоронних органів щодо порушення прав інтелектуальної власності та неправомірного і безпідставного використання торгової марки.

«Термінал» писав, НАК «Нафтогаз України» може здійснювати продаж газу для населення лише тим постачальникам, які входять до Балансуючої групи.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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