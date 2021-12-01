Нафтогаз поскаржився НКРЕКП на компанію-клона

НАК «Нафтогаз України» звернулася до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зі скаргою на компанію-клона, яка прагне отримати ліцензію на постачання газу.



Про це пресслужба Нафтогазу написала у Фейсбуці.

«У нас з’явився черговий клон з майже ідентичною назвою: товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз». Коротка назва — ТОВ «ГПК «Нафтогаз». Статутний капітал — 500 грн. Код ЄДРПОУ 44409298″, — йдеться у повідомленні.

Засновником компанії є фізична особа-підприємець Олександр Гурлов, на якого зареєстровано ще кілька десятків компаній з виробництва енергії, проведення будівельних робіт, торгівлі агропродукцією, надання початкової освіти тощо.

«НКРЕКП отримала заявку плагіатора на видачу ліцензії на право постачання газу і має розглянути її до 8 грудня. Просимо регулятора ринку звернути увагу на очевидні ризики», — заявляють у Нафтогазі.

НАК також планує звернутися до Антимонопольного комітету та правоохоронних органів щодо порушення прав інтелектуальної власності та неправомірного і безпідставного використання торгової марки.

«Термінал» писав, НАК «Нафтогаз України» може здійснювати продаж газу для населення лише тим постачальникам, які входять до Балансуючої групи.