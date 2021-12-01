Нафтогаз приєднався до Європейського альянсу чистого водню

Нафтогаз продовжує активну співпрацю з інституціями Європейського Союзу, зокрема, з Європейською Комісією. Одним з результатів цього співробітництва стало приєднання Нафтогазу до Європейського альянсу чистого водню (European Clean Hydrogen Alliance).
Повідомляє Нафтогаз.
В межах цієї організації Нафтогаз шукатиме потенційних партнерів для реалізації водневих проектів та обмінюватиметься досвідом з іншими учасниками альянсу.
«Нафтогаз активно розробляє шляхи трансформації до моделі, що базуватиметься на низьковуглецевих бізнесах та забезпечить додатковий прибуток для національної компанії. Сьогодні новий ринок водню лише формується, а попит та пропозиція прораховуються. При цьому ЄС вже розробляє водневе регулювання, формується необхідна інфраструктура, триває пошук технологічних рішень для виробництва продукту з прийнятною рентабельністю», — наголошується у повідомленні.
Раніше Термінал писав, що започатковано проект водневого коридору з України до Німеччини.