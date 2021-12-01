ОГТСУ спростував інформацію про відключення бюджетних установ від газопостачання

ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ) називає неправдивою інформацію про відключення бюджетних організацій від газопостачання з 1 грудня.

Про це повідомив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон у Фейсбуці.

«Ніяких відключень газу не може бути. Облгазам останніми рішеннями РНБО та КМУ заборонено відключати споживачів від газових мереж. Будь-яка спроба відключити споживача буде розслідувана компетентними органами», — написав Макогон.

Він підкреслив, що інформаційна платформа ОГТСУ працює в автоматичному режимі відповідно до чинного законодавства. Якщо платформа не фіксує споживача в реєстрі постачальника, вона автоматично формує і направляє повідомлення про це облгазу. Споживачі, які наразі не мають постачальника газу, автоматично стають клієнтами постачальника “останньої надії” (ПОН), якім є НАК «Нафтогаз України».

Як повідомлялося, усі споживачі ПОН із 1 грудня 2021 року можуть стати клієнтами ТОВ «ГПК «Нафтогаз України» автоматично у разі схвалення НКРЕКП відповідного рішення.

Читайте в «Терміналі», у жовтні 2021 року оператори газорозподільних мереж (обл-, міськгази) не оплатили відбір природного газу для власних виробничо-технологічних витрат із магістральних газогонів на 1,99 млрд грн.