ОГТСУ спростував інформацію про відключення бюджетних установ від газопостачання

Обновлено: Декабрь 01, 2021. Тэги: ,

ОГТСУ спростував інформацію про відключення бюджетних установ від газопостачання
ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ) називає неправдивою інформацію про відключення бюджетних організацій від газопостачання з 1 грудня.

Про це повідомив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон у Фейсбуці.

«Ніяких відключень газу не може бути. Облгазам останніми рішеннями РНБО та КМУ заборонено відключати споживачів від газових мереж. Будь-яка спроба відключити споживача буде розслідувана компетентними органами», — написав Макогон.

Він підкреслив, що інформаційна платформа ОГТСУ працює в автоматичному режимі відповідно до чинного законодавства. Якщо платформа не фіксує споживача в реєстрі постачальника, вона автоматично формує і направляє повідомлення про це облгазу. Споживачі, які наразі не мають постачальника газу, автоматично стають клієнтами постачальника “останньої надії” (ПОН), якім є НАК «Нафтогаз України».

Як повідомлялося, усі споживачі ПОН із 1 грудня 2021 року можуть стати клієнтами ТОВ «ГПК «Нафтогаз України» автоматично у разі схвалення НКРЕКП відповідного рішення.

Читайте в «Терміналі», у жовтні 2021 року оператори газорозподільних мереж (обл-, міськгази) не оплатили відбір природного газу для власних виробничо-технологічних витрат із магістральних газогонів на 1,99 млрд грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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