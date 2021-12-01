Україна розпочала головування в Енергетичному Співтоваристві

На 19-му засіданні Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства заступник Міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков мав честь прийняти президентство України в Енергетичному Співтоваристві терміном на один рік.

Повідомляє Урядовий портал.

«Для України Енергетичне Співтовариство є гарантом європейської інтеграції і пропонує формат, в рамках якого ми можемо вирішувати важливі питання на рівних з Європейським Союзом та Договірними сторонами», — наголосив Ярослав Демченков.

«Ми внесемо пропозиції щодо забезпечення солідарності на регіональному рівні в рамках ініціативи RESP – Регіонального енергетичного партнерства, і плануємо її обговорення на спеціальній зустрічі, яку маємо намір організувати найближчим часом», – зазначив заступник Міністра.

На засіданні також було прийнято законодавчі пакеті ЄС «Чиста енергія для всіх європейців» I і II та запропоновані Європейським Союзом Загальні керівні принципи щодо прийняття Дорожньої карти з декарбонізації для Договірних Сторін Енергетичного Співтовариства.

Раніше Термінал писав, що Кабмін не затверджував мету щодо відмови від вугільної генерації до 2035 року — Стефанішина.