УЗ вперше за рік сформувала стабільний запас ДП

Станом на 1 грудня 2021 року АТ «Укрзалізниця» вперше за 2021 рік сформувало стабільний запас дизельного пального та продовжує його нарощувати.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За словами члена правління АТ «Укрзалізниця» Ореста Логунова, на кінець серпня 2021 року компанія була фактично на межі зупинки через відсутність пального.

«Це питання було підняте новим менеджментом компанії вже на першому засіданні Антикризового штабу та напрацьовано шляхи вирішення. Так, завдяки злагодженій роботі фахівців компанії на початок листопада мали 14 діб запасу, а на сьогодні — 17 діб, і цей показник ми плануємо нарощувати», — зазначив він.

У грудні компанія планує закупити та відвантажити близько 35 тис. тонн пального, щоб забезпечити безперебійні перевезення під час новорічних та різдвяних свят. Крім того, на майданчику Prozorro було проведено тендер на придбання 60 тис. тонн дизпального. Також, згідно з чинними договорами, АТ «Укрзалізниця» має можливість поставити ще 56 тис. тонн пального.

«Таким чином вперше за багато років АТ «Укрзалізниця» вийшла на великий страховий запас пального, який дозволить нам якісно виконувати всі зобов’язання перед клієнтами та пасажирами», — додав Логунов.