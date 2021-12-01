Законопроєкт Міненерго передбачає введення тимчасових адміністрацій в енергетичних компаніях

Міністерство енергетики оголошує про опублікування проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо введення тимчасової адміністрації у разі загрози порушення безпеки постачання електричної енергії».
Повідомляє Міненерго.
Метою документу є визначення дієвого механізму забезпечення можливості введення тимчасової адміністрації до суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність в енергетичній сфері, в разі загрози порушення безпеки постачання електричної енергії та/або порушення такими суб’єктами ліцензійних вимог провадження господарської діяльності.
Проєкт закону розроблений на виконання Плану організації виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про заходи з нейтралізації загрози в енергетичній сфері».
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