Запаси газу в сховищах України та Європи стрімко тануть — Газпром

Європа викачала вже більше 18% запасів газу, накопиченого за літо в підземних сховищах, а запаси в українських ПСГ вже близькі до рівнів початку закачування, заявив Газпром.

Передає Прайм.

«За даними Gas Infrastructure Europe, на 29 листопада обсяг активного газу в європейських підземних сховищах — на 23,4% (на 20,8 мільярда кубометрів) менше торішнього рівня. Відібрано вже більше 18% від обсягу газу, закачаного в літній період», — йдеться в повідомленні Газпрому, опублікованому в офіційному Telegram-каналі компанії.

Повідомляється, що з 16 по 18 листопада і з 23 по 25 листопада були відзначені добові рекорди викачування газу з ПСГ Європи для даних дат за багато років спостережень. При цьому Газпром, як і раніше, закачує газ в п’ять європейських підземних сховищ згідно з існуючим планом. На поточному тижні компанія запевнила, що продовжить закачування до кінця цього року.

«Запаси газу в українських ПСГ нижче показника минулого року на 38,7% (на 10,3 мільярда кубометрів) і вже наближаються до позначки початку закачування», — також вказав Газпром.

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