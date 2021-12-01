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Запаси газу в сховищах України та Європи стрімко тануть — Газпром

Обновлено: Декабрь 01, 2021. Тэги: , , ,

Запаси газу в сховищах України та Європи стрімко тануть — Газпром

Європа викачала вже більше 18% запасів газу, накопиченого за літо в підземних сховищах, а запаси в українських ПСГ вже близькі до рівнів початку закачування, заявив Газпром.

Передає Прайм.

«За даними Gas Infrastructure Europe, на 29 листопада обсяг активного газу в європейських підземних сховищах — на 23,4% (на 20,8 мільярда кубометрів) менше торішнього рівня. Відібрано вже більше 18% від обсягу газу, закачаного в літній період», — йдеться в повідомленні Газпрому, опублікованому в офіційному Telegram-каналі компанії.

Повідомляється, що з 16 по 18 листопада і з 23 по 25 листопада були відзначені добові рекорди викачування газу з ПСГ Європи для даних дат за багато років спостережень. При цьому Газпром, як і раніше, закачує газ в п’ять європейських підземних сховищ згідно з існуючим планом. На поточному тижні компанія запевнила, що продовжить закачування до кінця цього року.

«Запаси газу в українських ПСГ нижче показника минулого року на 38,7% (на 10,3 мільярда кубометрів) і вже наближаються до позначки початку закачування», — також вказав Газпром.

Читайте у Терміналі: Газпром не забронював додаткові транзитні потужності на грудень.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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