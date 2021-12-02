2021-12-02: Ціни на нафту у нервовій коррекції

Нафтові ціни зростають сьогодні після зниження напередодні інформації про виявлення в США першого випадку зараження новим штамом COVID-19 «омікрон».

Про це пише Investing.com.

Занепокоєння у трейдерів викликає ризик запровадження чергової хвилі карантинних обмежень у всьому світі через новий штам, і, відповідно, зниження попиту на сировину.

Міністерство охорони здоров’я США повідомило в середу, що перший випадок зараження «омікроном» був виявлений у штаті Каліфорнія у повністю вакцинованої людини, яка нещодавно повернулася з півдня Африки.

У центрі уваги трейдерів у четвер — засідання міністрів держав ОПЕК+, яке має ухвалити рішення про те, чи варто коригувати узгоджені раніше рівні нарощування видобутку у зв’язку з вивільненням стратегічних резервів рядом країн, включаючи США, а також з появою штаму «омікрон». Вартість лютневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:20 кск становила $69,53 за барель, що на $0,38 (0,55%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ці контракти подешевшали на $0,36 (0,5%) – до $68,87 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до 8:21 кск $66,0 за барель, що на $0,43 (0,66%) вище за підсумкове значення попередньої сесії.

До закриття торгів у середу вартість цих контрактів знизилася на $0,61 (0,9%) і становить $65,57 за барель. У листопаді Brent подешевшав на 16%, WTI – на 21%. Місячне падіння вартості обох марок стало найважливішим з березня 2020 року, коли Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про початок пандемії COVID-19.

Дані Міненерго США, оприлюднені в середу, показали зниження запасів нафти в країні за тиждень, що завершився 26 листопада, на 900 тис. барелів. Експерти, опитані S&P Global Platts, в середньому очікували падіння на 2,7 млн барелів. Запаси бензину збільшилися на 4 млн барелів, дистилятів — на 2,2 млн барелів. Аналітики прогнозували зростання відповідно на 900 тис. барелів та 1 млн барелів.