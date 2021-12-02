Енергоатом заявив про новий рекорд

За 37-річну історію Запорізької атомної електростанції підприємство вперше несе навантаження, що дорівнює 100% встановленої потужності та становить 6040 МВт.

Про це пише пресслужба НАЕК.

Після підключення 30 листопада о 12:24 енергоблока №2 ЗАЕС до мережі найбільша атомна електростанція Європи – Запорізька – працює всіма шістьма енергоблоками.

Завдяки зусиллям колективу ЗАЕС другий енергоблок вдалося увімкнути до Об’єднаної енергосистеми України на 6 діб раніше запланованого терміну.

«Вперше в історії Запорізька АЕС видає історичний максимум електроенергії для потреб населення та промисловості України» – сказав т.в.о. генерального директора Запорізької АЕС Дмитро Вербицький.

Досягти максимального рівня навантаження Запорізької АЕС стало можливим завдяки самовідданій праці атомників, а також після успішної реалізації Енергоатомом масштабного проєкту — розширення відкритого розподільчого пристрою (ВРП-750) станції та введення в роботу четвертої повітряної лінії 750 кВ – підстанції «Каховська».

«До введення в експлуатацію лінії та нового ВРП-750 кВ на ЗАЕС технічне обмеження становило 5300 МВт, що не дозволяло атомній станції видавати повну наявну потужність 6000 МВт», – пояснив пан Вербицький.

Тепер шість енергоблоків ЗАЕС працюють без будь-яких мережевих обмежень, виробляючи додатково понад 17 млн кВт-г електроенергії щодня.

Керівник Енергоатому Петро Котін відзначив, що реалізуючи подібні стратегічні для держави проєкти, НАЕК «Енергоатом» як найбільший виробник електроенергії в державі піклується про стійкість та надійність функціонування Об’єднаної енергосистеми.

За його словами, саме атомна генерація стабільно забезпечує виробництво 55% від усієї електроенергії, сумлінно виконуючи покладені на Компанію спеціальні обов’язки із забезпечення населення країни найдешевшою електроенергією.

«Вперше в історії НАЕК працює 14-ма енергоблоками з наявних 15. Під час нинішнього осінньо-зимового періоду Енергоатом стає не просто базовою, а основною генерацією, гарантуючи безпечне та стабільне проходження опалювального сезону», – підкреслив пан Котін.

Наприкінці січня 2022 року до енергосистеми планують під’єднати п‘ятнадцятий енергоблок (РАЕС-4) після перевантаження палива і проведення підготовчих робіт до вивантаження відпрацьованого палива на Центральне сховище ВЯП.