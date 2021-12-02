Енергоатом заявив про новий рекорд

Обновлено: Декабрь 02, 2021. Тэги:

Енергоатом заявив про новий рекорд

За 37-річну історію Запорізької атомної електростанції підприємство вперше несе навантаження, що дорівнює 100% встановленої потужності та становить 6040 МВт.

Про це пише пресслужба НАЕК.

Після підключення 30 листопада о 12:24 енергоблока №2 ЗАЕС до мережі найбільша атомна електростанція Європи – Запорізька – працює всіма шістьма енергоблоками.

Завдяки зусиллям колективу ЗАЕС другий енергоблок вдалося увімкнути до Об’єднаної енергосистеми України на 6 діб раніше запланованого терміну.

«Вперше в історії Запорізька АЕС видає історичний максимум електроенергії для потреб населення та промисловості України» – сказав т.в.о. генерального директора Запорізької АЕС Дмитро Вербицький.

Досягти максимального рівня навантаження Запорізької АЕС стало можливим  завдяки самовідданій праці атомників, а також після успішної реалізації Енергоатомом масштабного проєкту — розширення відкритого розподільчого пристрою (ВРП-750) станції та введення в роботу четвертої повітряної лінії 750 кВ – підстанції «Каховська».

«До введення в експлуатацію лінії та нового ВРП-750 кВ на ЗАЕС технічне обмеження становило 5300 МВт, що не дозволяло атомній станції видавати повну наявну потужність 6000 МВт», – пояснив пан Вербицький.

Тепер шість енергоблоків ЗАЕС працюють без будь-яких мережевих обмежень, виробляючи додатково понад 17 млн кВт-г електроенергії щодня.

Керівник Енергоатому Петро Котін відзначив, що реалізуючи подібні стратегічні для держави проєкти, НАЕК «Енергоатом» як найбільший виробник електроенергії в державі піклується про стійкість та надійність функціонування Об’єднаної енергосистеми.

За його словами, саме атомна генерація стабільно забезпечує виробництво 55% від усієї електроенергії, сумлінно виконуючи покладені на Компанію спеціальні обов’язки із забезпечення населення країни найдешевшою електроенергією.

«Вперше в історії НАЕК працює 14-ма енергоблоками з наявних 15. Під час нинішнього осінньо-зимового періоду Енергоатом стає не просто базовою, а основною генерацією, гарантуючи безпечне та стабільне проходження опалювального сезону», – підкреслив пан Котін.

Наприкінці січня 2022 року до енергосистеми планують під’єднати п‘ятнадцятий енергоблок (РАЕС-4) після перевантаження палива і проведення підготовчих робіт до вивантаження відпрацьованого палива на Центральне сховище ВЯП.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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