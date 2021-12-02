НКРЕКП перевірила п’ять компаній-трейдерів електричної енергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розглянула питання про підсумки позапланових виїзних перевірок щодо дотримання вимог законодавства у сфері функціонування ринку електричної енергії ТОВ «Запорізький Енергетичний альянс », ТОВ «ЙЕ Енергія», ТОВ «Стелла Енерджі», ТОВ «ТЕТ Груп» та ТОВ «СВ Еенерджи».

Про це пише пресслужба НКРЕКП.

За результатами перевірок встановлено, що вказані компанії-трейдери:

- порушили вимоги ліцензійних умов провадження господарської діяльності із трейдерської діяльності та з постачання електричної енергії споживачу, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

- не дотримувались обмеження загального (максимального) обсягу продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» у розрахунковому періоді (місяці) у розмірі до 10 відсотків від зареєстрованого обсягу купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами у виробників електричної енергії та/або гарантованого покупця у відповідний період;

- укладали договори, які містять положення, що суперечать Закону України «Про ринок електричної енергії»;

- не дотримувались обов’язку здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії;

- не дотримувались обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством тощо.

Нацкомісія застосувала до вищезгаданих енергокомпаній максимальний штраф у розмірі 1 млн 700 тис. грн за порушення вимог законодавства у сфері функціонування ринку електричної енергії.

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