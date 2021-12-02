НКРЕКП перевірила п’ять компаній-трейдерів електричної енергії

Обновлено: Декабрь 02, 2021. Тэги: ,

НКРЕКП перевірила п’ять компаній-трейдерів електричної енергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розглянула питання про підсумки позапланових виїзних перевірок щодо дотримання вимог законодавства у сфері функціонування ринку електричної енергії ТОВ «Запорізький Енергетичний альянс », ТОВ «ЙЕ Енергія», ТОВ «Стелла Енерджі», ТОВ «ТЕТ Груп» та ТОВ «СВ Еенерджи».

Про це пише пресслужба НКРЕКП.

За результатами перевірок встановлено, що вказані компанії-трейдери:

- порушили вимоги ліцензійних умов провадження господарської діяльності із трейдерської діяльності та з постачання електричної енергії споживачу, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

- не дотримувались обмеження загального (максимального) обсягу продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» у розрахунковому періоді (місяці) у розмірі до 10 відсотків від зареєстрованого обсягу купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами у виробників електричної енергії та/або гарантованого покупця у відповідний період;

- укладали договори, які містять положення, що суперечать Закону України «Про ринок електричної енергії»;

- не дотримувались обов’язку здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії;

- не дотримувались обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством тощо.

Нацкомісія застосувала до вищезгаданих енергокомпаній максимальний штраф у розмірі 1 млн 700 тис. грн за порушення вимог законодавства у сфері функціонування ринку електричної енергії.

Читайте в «Терміналі», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, збільшила тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії у 2022 році на 17,6% до 345,64 грн/МВт-год. у порівнянні з чинним тарифом (293,93 грн/МВт-год.).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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