НКРЕКП підвищила тариф Укренерго на передачу електроенергії на 17,6%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, збільшила тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії у 2022 році на 17,6% до 345,64 грн/МВт-год. у порівнянні з чинним тарифом (293,93 грн/МВт-год.).

Відповідне рішення прийняте на засіданні НКРЕКП 1 грудня.

Згідно із супровідною документацією, за розрахунками Укренерго, тариф мав збільшитися на 164,90 грн/МВт-год до 458,83 грн/МВт-год, регулятор же спочатку планував підвищити на 21,9% до 356,9 грн/МВт-год.

Крім того, регулятор встановив на 2022 рік тариф Укренерго на послуги з диспетчерського управління в розмірі 62,13 грн/МВт-год., що на 57,7% більше у порівнянні з чинним тарифом (39,41 грн/МВт-год.).

Читайте також в «Терміналі», Укренерго повідомило, що місячний аукціон з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів на грудень 2021 року відбудеться за резервною процедурою.