У Нафтогазі нові призначення на крісла директорів

Головним директором виконавчим «Групи Нафтогаз» став член правління Нафтогазу Маврікій Калугін. Сергій Боєв, який до цього був начальником департаменту стратегії та бізнес-аналітики НАК «Нафтогаз України», обійняв посаду директора зі стратегії та розвитку бізнесу «Групи Нафтогаз».

Кадрові зміни відбулися 26 листопада 2021 року, пише пресслужба Нафтогазу.

Нагадаємо, Маврікій Калугін з червня 2021 року працював в Нафтогазі на позиції радника голови правління з питань видобутку, наприкінці вересня поточного року Уряд призначив його членом правління Нафтогазу.

Калугін займав керівні посади в таких компаніях як ARCO, ConocoPhillips, Occidental, TNK-BP, Cairn India, Petrofac (IES). Також до приходу в Нафтогаз Маврікій Калугін впродовж п’яти років працював у ПАТ «Укрнафта» на позиціях, зокрема, заступника голови правління, виконавчого віцепрезидента з видобутку та переробки. Калугін здобув освіту інженера в галузі хімії, що включає нафто- та газовидобуток, в університеті Айдахо (США). Він є громадянином США.

Боєв має широкий досвід розробки стратегій, оцінки можливостей виходу на нові ринки, а також підтримки виходу компаній на ринки капіталу та проведення угод зі злиття та поглинання. Він приєднався до команди Нафтогазу в ролі директора з розвитку бізнесу АТ «Укргазвидобування», де здійснюв управління стратегічним та бізнес-плануванням, розробкою системи управління ефективністю, управління інвестиціями та підтримки зусиль із залучення партнерів. До цього Сергій декілька років працював в консалтинговій компанії The Boston Consulting Group, а також в інвестиційних банках JP Morgan Chase та Credit Suisse. Пан Боєв отримав диплом бакалавра за спеціальністю «Міжнародна економіка» в Київському національному економічному університеті ім. В.Гетьмана та ступінь магістра ділового адміністрування в Вортонській школі бізнесу універститету Пенсильванії (США).

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