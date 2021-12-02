Укренерго спростувало інформацію, що компанія займається імпортом електроенергії

Обновлено: Декабрь 02, 2021. Тэги: ,

Укренерго спростувало інформацію, що компанія займається імпортом електроенергії
НЕК «Укренерго» спростувало інформацію, поширену деякими ЗМІ, про те, що компанія займається імпортом електроенергії або ж ухвалює рішення щодо початку/заборони такого імпорту в Україну.

Про це в Телеграмі повідомила пресслужба Укренерго.

«НЕК «Укренерго», як оператор системи передачі, відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» не має права провадити діяльність з імпорту або експорту електроенергії. …Укренерго не здійснює імпорт або експорт електроенергії, а лише надає технічну можливість для цього — доступ до міждержавних перетинів — і забезпечує технологічні процеси для дотримання законтрактованих учасниками ринку обсягів комерційного обміну електроенергії», — йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що імпорт/експорт електроенергії здійснюється виключно імпортерами/трейдерами/постачальниками відповідно до укладених ними комерційних договорів.

«Наявність імпорту/експорту та його обсяг залежить від наявності та умов відповідних комерційних контрактів у імпортерів і може обмежуватися виключно пропускною спроможністю електромереж, режимом роботи енергосистеми», — заявили в Укренерго.

Раніше окремі ЗМІ повідомили, що, імпортуючи електроенергію з Білорусі, Укренерго створює критичні ризики для України.

Читайте в «Терміналі», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, збільшила тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії у 2022 році на 17,6% до 345,64 грн/МВт-год. у порівнянні з чинним тарифом (293,93 грн/МВт-год.).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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