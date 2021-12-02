Укртранснафта у листопаді зменшила транспортування нафти на 5,5%

Загальний обсяг транспортування нафти у листопаді 2021 року знизився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 5,5% — до 1,3 млн тонн.

Про це пише пресслужба Укртранснафта.

Зокрема у листопаді знизився обсяг транспортування нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) України на 1% — до 223 тис. тонн нафти. Також знизився транзит нафти трубопровідним транспортом через територію України на 6,4% — до 1,04 млн тонн.

Обсяг транспортованої нафти за результатами січня-листопада 2021 року становить 14,2 млн тонн, що на 2,6% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. З них обсяг транспортування нафти для НПЗ України за цей період становить 2,7 млн тонн (на 13,5% більше, ніж за цей період у 2020 р.), а транзит — 11,5 млн тонн (на 5,8% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2020 р.).

Читайте в «Терміналі», Обсяг транспортування нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) України у липні 2021 року зріс на 99,9% — до 339,9 тис. тонн нафти.