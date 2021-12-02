Уряд звільнив заступника міністра енергетики

Уряд на сьогоднішньому засіданні звільнив Максима Немчинова з посади заступника міністра енергетики України.
Про це у Telegram-каналі написав представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
Максим Немчинов працював заступником міністра енергетики з липня 2020 року, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 року № 875-р.
Працював над розробленням Концепції реформування вугільної галузі, напрацюванням механізмів впровадження Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок. Входив до Наглядової ради НЕК «Укренерго».
У 2011-2014 роках Немчинов керував відділом з питань реформування вугільної галузі у департаменті реструктуризації вугільної промисловості Міненергетики. З 2018 року також обіймав посаду державного секретаря міністерства.
Нагадаємо, у жовтні Кабінет міністрів звільнив Євгена Владімірова з посади заступника міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. У вересні з посади заступника також був звільнений Олексій Кураков.