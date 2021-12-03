2021-12-03: Нафта Brent торгується майже по $71 за баррель

Обновлено: Декабрь 03, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-12-03: Нафта Brent торгується майже по $71 за баррель

Ціни на нафту зростають у п’ятницю після рішення ОПЕК+ продовжити нарощування видобутку відповідно до узгодженого раніше плану, тобто збільшити його на 400 тис. барелів на добу у січні.

Про це пише Investing.com.

Альянс країн-виробників нафти, однак, залишив за собою можливість змінити це рішення будь-якої миті, відзначивши високу невизначеність на ринку, пов’язану з виявленням нового штаму коронавірусу «омікрон» та потенційними наслідками його поширення для попиту на нафту.

У пресрелізі, опублікованому за підсумками зустрічі міністрів ОПЕК+, наголошується, що «засідання не закрите». «Хоча ОПЕК+ здивувала учасників ринку, ухваливши рішення про подальше нарощування видобутку відповідно до узгодженого раніше плану, трейдерів, здається, влаштувало те, що альянс готовий при необхідності зібратися знову та скоригувати видобуток», — зазначає аналітик ING Groep NV Уоррен Паттерсон. «Таке рішення дасть ОПЕК+ додатковий час для оцінки потенційного впливу нового штаму COVID-19 на нафтовий ринок, і при цьому США, які закликали групу до нарощування видобутку, будуть задоволені», — наводить слова експерта агентство Bloomberg.

Вартість лютневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:25 кск у п’ятницю становить $70,89 за барель, що на $1,22 (1,75%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подорожчали на $0,8 (1,2%) – до $69,67 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час зросла на $1,22 (1,82%) — до $67,71 за барель. На час закриття торгів у четвер вартість цих контрактів зросла на $0,93 (1,4%) і склала $66,5 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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