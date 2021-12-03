Директор Бурштинської ТЕС пішов з посади

Директор Бурштинської ТЕС, що на Івано-Франківщині, Валерій Хом’яков пішов з посади. Він очолював станцію з січня 2020 року. Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Передає Суспільне.
З 1 грудня 2021 року тимчасовим виконувачем обов’язків керівника станції призначили головного інженера ДТЕК Бурштинська ТЕС Максима Шумченка.
«Ситуація зі зміною очільника ТЕС ніяким чином не вплине роботу підприємства. Бурштинська ТЕС продовжує забезпечувати стабільне енерго- та теплопостачання регіону», — повідомили в пресслужбі.
Раніше Термінал писав, що на Бурштинській ТЕС сталася аварія: травмувалися четверо працівників.