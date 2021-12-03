Для реабілітації майданчика Придніпровського хімічного заводу потрібно 108 млн гривень

Міненерго розробило зміни до Держпрограми щодо реабілітації майданчика ПХЗ. Про це заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко під час пресконференції «Підтримка реабілітації колишнього Придніпровського хімічного заводу (ПХЗ) з боку ЄС вступає у третю фазу».

Повідомляє Міненерго.

«Міненерго розробило зміни до Державної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика ПХЗ на 2019-2024 роки, і ініціюватиме розгляд цих змін Кабінетом Міністрів. Сума коштів, необхідних для виконання заходів програми, складає 108 млн грн. Реалізація Держпрограми допоможе створенню більш сприятливих економічних та екологічних умов для ефективної діяльності підприємств на майданчику виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод», зменшенню негативних впливів радіоактивного забруднення на персонал і населення, а також буде сприяти відновленню інвестиційної привабливості для розбудови промислового виробництва», — зазначив Юрій Власенко.

На сьогодні вже реалізовано дві фази спільного з Єврокомісію проєкту. Зараз розпочато третю фазу, яка передбачає фінансування 5,7 млн євро. З української сторони проєкт виконуватимуть Український науково-технологічний центр в партнерстві з Державним підприємством «Бар’єр», що призначений оператором майданчика ПХЗ.

Раніше Термінал писав, що Україна розпочала головування в Енергетичному Співтоваристві.