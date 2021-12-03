Для реабілітації майданчика Придніпровського хімічного заводу потрібно 108 млн гривень

Обновлено: Декабрь 03, 2021. Тэги: ,

Для реабілітації майданчика Придніпровського хімічного заводу потрібно 108 млн гривень

Міненерго розробило зміни до Держпрограми щодо реабілітації майданчика ПХЗ. Про це заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко під час пресконференції «Підтримка реабілітації колишнього Придніпровського хімічного заводу (ПХЗ) з боку ЄС вступає у третю фазу».

Повідомляє Міненерго.

«Міненерго розробило зміни до Державної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика ПХЗ на 2019-2024 роки, і ініціюватиме розгляд цих змін Кабінетом Міністрів. Сума коштів, необхідних для виконання заходів програми, складає 108 млн грн. Реалізація Держпрограми допоможе створенню більш сприятливих економічних та екологічних умов для ефективної діяльності підприємств на майданчику виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод», зменшенню негативних впливів радіоактивного забруднення на персонал і населення, а також буде сприяти відновленню інвестиційної привабливості для розбудови промислового виробництва», — зазначив Юрій Власенко.

На сьогодні вже реалізовано дві фази спільного з Єврокомісію проєкту. Зараз розпочато третю фазу, яка передбачає фінансування 5,7 млн євро. З української сторони проєкт виконуватимуть Український науково-технологічний центр в партнерстві з Державним підприємством «Бар’єр», що призначений оператором майданчика ПХЗ.

Раніше Термінал писав, що Україна розпочала головування в Енергетичному Співтоваристві.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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