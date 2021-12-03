Рубрика | Официоз, Украина

Необхідно прискорити трансформацію вугільних регіонів в Україні

Обновлено: Декабрь 03, 2021. Тэги: ,

Необхідно прискорити трансформацію вугільних регіонів в Україні

Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 3 грудня відбулася нарада щодо стану розробки та впровадження політики справедливої трансформації вугільних регіонів України.

Повідомляє Урядовий портал.

Глава Уряду заслухав інформацію Міністра енергетики Германа Галущенка та Міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова щодо реалізації проекту.

«Необхідно активізувати процес підготовки до перших пілотних проектів зі справедливої трансформації вугільних регіонів. Варто вивчити специфіку мономіст та запропонувати шляхи їхнього розвитку в інших сферах економіки, щоб мешканці отримали нові можливості для реалізації. Це тривалий процес, який потребує залучення значних ресурсів, у тому числі фінансових, від наших міжнародних партнерів. Також це гарний майданчик для проектів державно-приватного партнерства», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр дав завдання Міністерству енергетики й Міністерству розвитку громад та територій прискорити процес впровадження політики справедливої трансформації вугільних регіонів в Україні, щоб побачити перші результати реформи вже наступного року.

Читайте у Терміналі: Уряд погодив посилення відповідальності керівників енергопідприємств.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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