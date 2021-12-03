Необхідно прискорити трансформацію вугільних регіонів в Україні

Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 3 грудня відбулася нарада щодо стану розробки та впровадження політики справедливої трансформації вугільних регіонів України.
Повідомляє Урядовий портал.
Глава Уряду заслухав інформацію Міністра енергетики Германа Галущенка та Міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова щодо реалізації проекту.
«Необхідно активізувати процес підготовки до перших пілотних проектів зі справедливої трансформації вугільних регіонів. Варто вивчити специфіку мономіст та запропонувати шляхи їхнього розвитку в інших сферах економіки, щоб мешканці отримали нові можливості для реалізації. Це тривалий процес, який потребує залучення значних ресурсів, у тому числі фінансових, від наших міжнародних партнерів. Також це гарний майданчик для проектів державно-приватного партнерства», — зазначив Денис Шмигаль.
Прем’єр-міністр дав завдання Міністерству енергетики й Міністерству розвитку громад та територій прискорити процес впровадження політики справедливої трансформації вугільних регіонів в Україні, щоб побачити перші результати реформи вже наступного року.
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