Укренерго може отримати кредитування для модернізації 8 підстанцій за стандартами ENTSO-E

Обновлено: Декабрь 03, 2021. Тэги: ,

Укренерго може отримати кредитування для модернізації 8 підстанцій за стандартами ENTSO-E

Кабінет Міністрів погодив законопроєкт «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо проєкту «Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) II».

Про це пише пресслужба Міненерго.

Зміни до Закону створять правові підстави для надання державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань НЕК «Укренерго» в рамках спільного з Кредитною установою для відбудови (KfW, державний банк Уряду ФРН) проєкту (сума якого 1,2 млрд грн).
НЕК «Укренерго» зможе отримати прямий кредит під державні гарантії, що дозволить здійснити енергоефективну модернізацію та автоматизацію 8 підстанцій у Південно-Західній частині України: «Вінницька» 750 кВ, «Вінницька» 330 кВ, «Бар» 330 кВ, «Козятин» 330 кВ «Кам’янець-Подільська» 330 кВ, «Хмельницька» 330 кВ, «Шепетівка» 330 кВ, «Чернівецька» 330 кВ.
Така модернізація дозволить керувати обладнанням дистанційно з центрального диспетчерського пункту та перетворить зазначені підстанції на високотехнологічні автоматизовані енергооб’єкти, які відповідатимуть вимогам ENTSO-E щодо надійності роботи системи електропередачі та безпеки мережі.

«Термінал» писав, міністр енергетики обговорив з віцепрем’єр-міністром Молдови питання синхронізації з ENTSO-E та безпеки постачання газу.

Автор:

(Всего статей: 19439)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: