Укренерго може отримати кредитування для модернізації 8 підстанцій за стандартами ENTSO-E

Кабінет Міністрів погодив законопроєкт «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо проєкту «Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) II».
Про це пише пресслужба Міненерго.
Зміни до Закону створять правові підстави для надання державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань НЕК «Укренерго» в рамках спільного з Кредитною установою для відбудови (KfW, державний банк Уряду ФРН) проєкту (сума якого 1,2 млрд грн).
НЕК «Укренерго» зможе отримати прямий кредит під державні гарантії, що дозволить здійснити енергоефективну модернізацію та автоматизацію 8 підстанцій у Південно-Західній частині України: «Вінницька» 750 кВ, «Вінницька» 330 кВ, «Бар» 330 кВ, «Козятин» 330 кВ «Кам’янець-Подільська» 330 кВ, «Хмельницька» 330 кВ, «Шепетівка» 330 кВ, «Чернівецька» 330 кВ.
Така модернізація дозволить керувати обладнанням дистанційно з центрального диспетчерського пункту та перетворить зазначені підстанції на високотехнологічні автоматизовані енергооб’єкти, які відповідатимуть вимогам ENTSO-E щодо надійності роботи системи електропередачі та безпеки мережі.
«Термінал» писав, міністр енергетики обговорив з віцепрем’єр-міністром Молдови питання синхронізації з ENTSO-E та безпеки постачання газу.