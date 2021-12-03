Врегулювання боргів на ринку газу: НКРЕКП відмовила 4 операторам брати участь у процедурі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), відмовила 4 операторам газорозподільних мереж у включенні до Реєстру підприємств, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів ринку природного газу.

Відповідне рішення прийняте на засіданні НКРЕКП 3 грудня.

Мова йде про АТ «Дніпрогаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Львівгаз» та АТ «Миколаївгаз». Зазначається, що компанії отримали відмову через ненадання всіх необхідних документів.

Зокрема, 3 оператори ГРМ не надали регулятору відомостей про обсяги та структуру дебіторської та кредиторської заборгованості із зазначенням кредиторів, дебіторів, величини й видів заборгованості станом на розрахункову дату та за останній звітний період; копії чинної ліцензії на провадження господарської діяльності; копій актів звіряння взаєморозрахунків між суб`єктами ринку природного газу тощо.

Миколаївгаз, своєю чергою, не надав копію акту звіряння взаєморозрахунків з ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», а також затверджену НКРЕКП різницю між фактичною обґрунтованою вартістю послуг з розподілу природного газу та встановленим тарифом.

Читайте в «Терміналі», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові виїзні перевірки 26 компаній-операторів газорозподільних мереж за зверненнями споживачів.