Врегулювання боргів на ринку газу: НКРЕКП відмовила 4 операторам брати участь у процедурі

Відповідне рішення прийняте на засіданні НКРЕКП 3 грудня.
Мова йде про АТ «Дніпрогаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Львівгаз» та АТ «Миколаївгаз». Зазначається, що компанії отримали відмову через ненадання всіх необхідних документів.
Зокрема, 3 оператори ГРМ не надали регулятору відомостей про обсяги та структуру дебіторської та кредиторської заборгованості із зазначенням кредиторів, дебіторів, величини й видів заборгованості станом на розрахункову дату та за останній звітний період; копії чинної ліцензії на провадження господарської діяльності; копій актів звіряння взаєморозрахунків між суб`єктами ринку природного газу тощо.
Миколаївгаз, своєю чергою, не надав копію акту звіряння взаєморозрахунків з ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», а також затверджену НКРЕКП різницю між фактичною обґрунтованою вартістю послуг з розподілу природного газу та встановленим тарифом.
Читайте в «Терміналі», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові виїзні перевірки 26 компаній-операторів газорозподільних мереж за зверненнями споживачів.