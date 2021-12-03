Єврокомісія прийме пропозиції щодо сховищ газу в Європі

Єврокомісія має намір погодити 14 грудня свої рекомендації щодо законодавства Євросоюзу в галузі ринку газу та водню, включаючи пропозиції щодо сховищ.



Про це сказала єврокомісар з енергетики Кадрі Сімпсон, пише Прайм.

«Ми готуємо пакет з газового ринку та ринку водню, який буде прийнятий 14 грудня. Він включатиме перегляд регулювання в галузі безпеки газопостачання», — сказала вона.

За словами єврокомісара, «одним із найважливіших елементів пакету буде зберігання» газу в Євросоюзі.

«Нам потрібен стратегічніший і скоординований підхід. Ми вивчаємо, як спільні закупівлі у сховища газу можуть підвищити стійкість і зробити внесок у стабільність цін», — сказала вона. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн наприкінці жовтня заявила, що Євросоюз вивчить питання створення стратегічних запасів газу на тлі сильного зростання цін на паливо. Однією з причин високої вартості вважався низький рівень запасів «блакитного палива» у союзі напередодні зими.

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