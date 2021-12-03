Єврокомісія прийме пропозиції щодо сховищ газу в Європі

Обновлено: Декабрь 03, 2021. Тэги: , ,

Єврокомісія прийме пропозиції щодо сховищ газу в Європі

Єврокомісія має намір погодити 14 грудня свої рекомендації щодо законодавства Євросоюзу в галузі ринку газу та водню, включаючи пропозиції щодо сховищ.

Про це сказала єврокомісар з енергетики Кадрі Сімпсон, пише Прайм.
«Ми готуємо пакет з газового ринку та ринку водню, який буде прийнятий 14 грудня. Він включатиме перегляд регулювання в галузі безпеки газопостачання», — сказала вона.
За словами єврокомісара, «одним із найважливіших елементів пакету буде зберігання» газу в Євросоюзі.
«Нам потрібен стратегічніший і скоординований підхід. Ми вивчаємо, як спільні закупівлі у сховища газу можуть підвищити стійкість і зробити внесок у стабільність цін», — сказала вона. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн наприкінці жовтня заявила, що Євросоюз вивчить питання створення стратегічних запасів газу на тлі сильного зростання цін на паливо. Однією з причин високої вартості вважався низький рівень запасів «блакитного палива» у союзі напередодні зими.

 Читайте також в «Терміналі», Іспанія, Франція, Чехія, Греція та Румунія запропонували провести розслідування щодо функціонування європейського газового ринку у зв’язку з ростом цін на газ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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