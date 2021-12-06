Місцеві бюджети отримають 27 млрд грн для погашення боргів ТКЕ

Обновлено: Декабрь 06, 2021. Тэги: , ,

Місцеві бюджети отримають 27 млрд грн для погашення боргів ТКЕ

На погашення заборгованості з різниці в тарифах підприємств теплокомуненерго  і водопровідно-каналізаційного господарства  перед НАК “Нафтогаз України” до місцевих бюджетів буде спрямовано майже 27 мільярдів гривень.

Про це сказав міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, повідомляє пресслужба Мінрегіону.

«Компенсація різниці в тарифах з державного бюджету місцевим — важлива складова врегулювання заборгованості  підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії. Це передбачено Законом №1639, який набрав чинності наприкінці серпня. Після проведення верифікації заборгованості, Мінрегіон направив пропозиції щодо внесення змін до держбюджету на 2021 рік у сумі 26,9 мільярда гривень. Верховна Рада проголосувала за ці зміни. Дякую народним депутатам за важливе рішення, адже борги ТКЕ накопичувалися протягом багатьох років і цей крок дасть поштовх для їх реструктуризації», — сказав Чернишов.

Зокрема, 22,45 млрд грн отримають підприємства теплопостачання, а ще 4,45 млрд грн — підприємства водопостачання та водовідведення.

«Відшкодування заборгованості з різниці у тарифах дозволить суттєво зменшити борги підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення перед НАК «Нафтогаз України», операторами газорозподільних систем, електропостачальниками, теплогенеруючими організаціями, які утворилися станом на 1 червня 2021 року», — прокоментували у пресслужбі Мінрегіону.

Нагадаємо, відповідна компенсація передбачена відповідно до умов меморандуму між ТКЕ, урядом, «Нафтогазом» і місцевою владою. Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль обіцяв, що на реструктуризацію боргів держави перед ТКЕ та місцевими бюджетами буде виділено 30 млрд грн.

Читайте в «Терміналі», Верховна Рада схвалила законопроєкт №3508-д, яким пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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