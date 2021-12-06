Місцеві бюджети отримають 27 млрд грн для погашення боргів ТКЕ

На погашення заборгованості з різниці в тарифах підприємств теплокомуненерго і водопровідно-каналізаційного господарства перед НАК “Нафтогаз України” до місцевих бюджетів буде спрямовано майже 27 мільярдів гривень.

Про це сказав міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, повідомляє пресслужба Мінрегіону.

«Компенсація різниці в тарифах з державного бюджету місцевим — важлива складова врегулювання заборгованості підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії. Це передбачено Законом №1639, який набрав чинності наприкінці серпня. Після проведення верифікації заборгованості, Мінрегіон направив пропозиції щодо внесення змін до держбюджету на 2021 рік у сумі 26,9 мільярда гривень. Верховна Рада проголосувала за ці зміни. Дякую народним депутатам за важливе рішення, адже борги ТКЕ накопичувалися протягом багатьох років і цей крок дасть поштовх для їх реструктуризації», — сказав Чернишов.

Зокрема, 22,45 млрд грн отримають підприємства теплопостачання, а ще 4,45 млрд грн — підприємства водопостачання та водовідведення.

«Відшкодування заборгованості з різниці у тарифах дозволить суттєво зменшити борги підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення перед НАК «Нафтогаз України», операторами газорозподільних систем, електропостачальниками, теплогенеруючими організаціями, які утворилися станом на 1 червня 2021 року», — прокоментували у пресслужбі Мінрегіону.

Нагадаємо, відповідна компенсація передбачена відповідно до умов меморандуму між ТКЕ, урядом, «Нафтогазом» і місцевою владою. Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль обіцяв, що на реструктуризацію боргів держави перед ТКЕ та місцевими бюджетами буде виділено 30 млрд грн.

Читайте в «Терміналі», Верховна Рада схвалила законопроєкт №3508-д, яким пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів.