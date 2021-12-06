Нафтогаз просить НКРЕКП переглянути тариф на послуги ПОН

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» звернулася до Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням якнайшвидше внести зміни до механізму ціноутворення на газ, що відпускається постачальником «останньої надії» (ПОН) — газопостачальною компанією (ГПК) «Нафтогаз України».

Про це пише пресслужба компанії.

Також Нафтогаз запропонував НКРЕКП автоматично підключити побутових споживачів ПОН до базової річної пропозиції Нафтогазу, на умовах якої вони зможуть отримувати газ за ціною 7,96 грн/ куб.м газу (з ПДВ, без вартості транспортування).

У пресслужбі нагадали, що послугами ПОН станом на 3 грудня користується 453,5 тис. споживачів. Тож Нафтогаз пропонує побутовим споживачам укласти договір про постачання газу за ціною 7,96 грн/ куб.м (з ПДВ, без вартості транспортування). В свою чергу, підприємствам теплокомуненерго (ТКЕ) та ОСББ з власними котельнями ГПК «Нафтогаз Трейдинг» пропонує підписати трирічні угоди з фіксованою ціною, яка на перший рік складає 7,42 грн/ куб.м (з ПДВ, без вартості транспортування). Для бюджетних установ та організацій діє пропозиція щодо постачання газу за фіксованою ціною 16,55 грн/ куб.м (з ПДВ та вартістю транспортування).

Читайте в «Терміналі», ГК «Нафтогаз України», яка виконує функцію постачальника «останньої надії» (ПОН), повідомила про зміну ціни для своїх клієнтів з 1 грудня 2021 року.