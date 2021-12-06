Нафтогаз просить НКРЕКП переглянути тариф на послуги ПОН

Обновлено: Декабрь 06, 2021. Тэги: ,

Нафтогаз просить НКРЕКП переглянути тариф на послуги ПОН

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»  звернулася до Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням якнайшвидше внести зміни до механізму ціноутворення на газ, що відпускається постачальником «останньої надії» (ПОН) — газопостачальною компанією (ГПК) «Нафтогаз України».

Про це пише пресслужба компанії.

Також Нафтогаз запропонував НКРЕКП автоматично підключити побутових споживачів ПОН до базової річної пропозиції Нафтогазу, на умовах якої вони зможуть отримувати газ за  ціною  7,96 грн/ куб.м газу (з ПДВ, без вартості транспортування).

У пресслужбі нагадали, що послугами ПОН станом на 3 грудня користується 453,5 тис. споживачів. Тож Нафтогаз пропонує побутовим споживачам укласти договір про постачання газу за ціною 7,96 грн/ куб.м (з ПДВ, без вартості транспортування). В свою чергу, підприємствам теплокомуненерго (ТКЕ) та ОСББ з власними котельнями ГПК «Нафтогаз Трейдинг» пропонує підписати трирічні угоди з фіксованою ціною, яка на перший рік складає 7,42 грн/ куб.м (з ПДВ, без вартості транспортування). Для бюджетних установ та організацій діє пропозиція щодо постачання газу за фіксованою ціною 16,55 грн/ куб.м (з ПДВ та вартістю транспортування).

Читайте в «Терміналі», ГК «Нафтогаз України», яка виконує функцію постачальника «останньої надії» (ПОН), повідомила про зміну ціни для своїх клієнтів з 1 грудня 2021 року.

Автор:

(Всего статей: 19445)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: