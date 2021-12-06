Протягом листопада 2021 року на УЕБ реалізовано 6,12 млн МВт. год електроенергії

Обновлено: Декабрь 06, 2021. Тэги: , ,

Протягом листопада 2021 року на УЕБ реалізовано 6,12 млн МВт. год електроенергії

За підсумками листопада 2021 року на Українській енергетичній біржі проведено 91 торгову сесію у БЕТС та 107 аукціонів з купівлі — продажу електричної енергії в БЕТС у версії «Electric Power», 169 торгових сесій з продажу необробленої деревини, а також по 4 торгові сесії кожного дня були проведені біржею на короткостроковому ринку природного газу.

Інформує Українська енергетична біржа.

Реалізація електроенергії за двосторонніми договорами за підсумками листопада 2021 року склала 6,12 млн МВт. год (з ПСО).

Протягом листопада на УЕБ було реалізовано:

  • 30603 тис. куб. м. природного газу;
  • 13,528 тис.т. скрапленого газу;
  • 161,121 тис. т. нафти та газового конденсату;
  • 23,08 тис.т нафтопродуктів,
  • 185 тис.т. вугільної продукції;
  • 5 тис. т. інших видів енергоресурсів,
  • а також 524,32 тис. куб. м. необробленої деревини.

Кількість учасників торгів у ПП БЕТС становить 1103, за напрямком «Електрична енергія» станом на кінець місяця нараховується 401 компанія. Кількість клієнтів за напрямком «Необроблена деревина» — 3,7 тис. компаній.

Читайте у Терміналі: Енергоатом покращив фінансовий результат діяльності завдяки новой стратегії продажів електроенергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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