Протягом листопада 2021 року на УЕБ реалізовано 6,12 млн МВт. год електроенергії

За підсумками листопада 2021 року на Українській енергетичній біржі проведено 91 торгову сесію у БЕТС та 107 аукціонів з купівлі — продажу електричної енергії в БЕТС у версії «Electric Power», 169 торгових сесій з продажу необробленої деревини, а також по 4 торгові сесії кожного дня були проведені біржею на короткостроковому ринку природного газу.
Інформує Українська енергетична біржа.
Реалізація електроенергії за двосторонніми договорами за підсумками листопада 2021 року склала 6,12 млн МВт. год (з ПСО).
Протягом листопада на УЕБ було реалізовано:
- 30603 тис. куб. м. природного газу;
- 13,528 тис.т. скрапленого газу;
- 161,121 тис. т. нафти та газового конденсату;
- 23,08 тис.т нафтопродуктів,
- 185 тис.т. вугільної продукції;
- 5 тис. т. інших видів енергоресурсів,
- а також 524,32 тис. куб. м. необробленої деревини.
Кількість учасників торгів у ПП БЕТС становить 1103, за напрямком «Електрична енергія» станом на кінець місяця нараховується 401 компанія. Кількість клієнтів за напрямком «Необроблена деревина» — 3,7 тис. компаній.
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