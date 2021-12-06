Секретаріат Енергетичного Співтовариства підтримує сертифікацію «Укренерго»

Секретаріат Енергетичного Співтовариства підтримує сертифікацію НЕК «Укренерго» як оператора системи передачі європейського зразка.
Офіційна заява була опублікована на його сайті організації.
В Енергоспільноті наголосили на важливості розв’язання питання про включення компенсації для виробників «зеленої» електроенергії відповідно до чинного законодавства.
У Секретаріаті також очікують, що найближчим часом НЕК «Укренерго» призначать нову наглядову раду. Сертифікація є необхідною умовою для того, щоб Укренерго змогло набути статусу члена ENTSO-E.
Нагадаємо, член Нацкомісії Ольга Бабій раніше підтвердила рішення Секретаріату Енергетичного співтовариства щодо можливості остаточної сертифікації оператора системи передачі НЕК «Укренерго».
«Термінал» писав, Укренерго може отримати кредитування для модернізації 8 підстанцій за стандартами ENTSO-E.