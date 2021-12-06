Україна може отримати 137,5 млн євро на енергоефективні проєкти

Заступниця міністра енергетики України Юлія Підкоморної взяла участь у 11-й щорічній Асамблеї вкладників до Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership, E5P).

Повідомляє Міненерго.

Це було перше засідання Асамблеї після ратифікації Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді до 2029 року. Розмір фонду E5P для України становить 137,5 млн євро, що можуть бути використані разом із кредитами від міжнародних фінансових інституцій для підтримки інвестицій у проєкти з підвищення енергоефективності.

Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) – це багатосторонній фонд, який підтримується низкою донорів і міжнародних фінансових установ.

За період попереднього співробітництва донори фонду E5P надали майже 120 млн євро грантових коштів для 25 муніципальних проєктів в Україні із загальним обсягом інвестицій понад 961 млн євро.

Раніше Термінал писав, що Україна розпочала головування в Енергетичному Співтоваристві.