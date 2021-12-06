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Україна може отримати 137,5 млн євро на енергоефективні проєкти

Обновлено: Декабрь 06, 2021. Тэги: , ,

Україна може отримати 137,5 млн євро на енергоефективні проєкти

Заступниця міністра енергетики України Юлія Підкоморної взяла участь у 11-й щорічній Асамблеї вкладників до Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership, E5P).

Повідомляє Міненерго.

Це було перше засідання Асамблеї після ратифікації Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді до 2029 року. Розмір фонду E5P для України становить 137,5 млн євро, що можуть бути використані разом із кредитами від міжнародних фінансових інституцій для підтримки інвестицій у проєкти з підвищення енергоефективності.

Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) – це багатосторонній фонд, який підтримується низкою донорів і міжнародних фінансових установ.

За період попереднього співробітництва донори фонду E5P надали майже 120 млн євро грантових коштів для 25 муніципальних проєктів в Україні із загальним обсягом інвестицій понад 961 млн євро.

Раніше Термінал писав, що Україна розпочала головування в Енергетичному Співтоваристві.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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