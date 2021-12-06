В Україну прибуло вже друге судно з вугіллям з США та Колумбії

В Україну прибуло друге судно класу «Панамакс» з американським вугіллям.

Про це пише пресслужба ДТЕК.

Загальний обсяг другої поставки складає 66 тис. т.

Напередодні 60,5 тис. т палива із першого судна класу «Панамакс», привезеного для потреб державної генерації «Центренерго», були відвантажені в рухомі склади (вагони) та направлені на адресу Вуглегірської, Зміївської та Трипільської ТЕС. Це дозволить їм частково стабілізувати ситуацію із нестачею вугілля та, за потреби, виробляти більше електроенергії в піки її споживання. Очікується, що в грудні в Україну прибудуть ще три суднові партії із вугіллям. Сумарний обсяг домовлених на листопад – січень поставок складає майже 470 тис. т.

На сьогодні загальний обсяг вже законтрактованого компанією газового вугілля із Польщі, США та Казахстану склав понад 0,9 млн т. ДТЕК продовжує перемовини про додаткові обсяги палива.

Читайте в «Терміналі» також, ПАТ «Центренерго» на аукціоні на Українській енергетичній біржі 12 листопада придбало 185 тис. тонн енергетичного вугілля газових марок за ринковою ціною 3500 грн/тонн маршрутом «залізнична станція Світлодарське – ст. Лиман – ст. Трипілля Дніпровське».