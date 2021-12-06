Рубрика | Украина

В Україну прибуло вже друге судно з вугіллям з США та Колумбії

Обновлено: Декабрь 06, 2021. Тэги: , , ,

В Україну прибуло вже друге судно з вугіллям з США та Колумбії

В Україну прибуло друге судно класу «Панамакс» з американським вугіллям.

Про це пише пресслужба ДТЕК.

Загальний обсяг другої поставки складає 66 тис. т.

Напередодні 60,5 тис. т палива із першого судна класу «Панамакс», привезеного для потреб державної генерації «Центренерго», були відвантажені в рухомі склади (вагони) та направлені на адресу Вуглегірської, Зміївської та Трипільської ТЕС. Це дозволить їм частково стабілізувати ситуацію із нестачею вугілля та, за потреби, виробляти більше електроенергії в піки її споживання. Очікується, що в грудні в Україну прибудуть ще три суднові партії із вугіллям. Сумарний обсяг домовлених на листопад – січень поставок складає майже 470 тис. т.

На сьогодні загальний обсяг вже законтрактованого компанією газового вугілля із Польщі, США та Казахстану склав понад 0,9 млн т. ДТЕК продовжує перемовини про додаткові обсяги палива.

Читайте в «Терміналі» також, ПАТ «Центренерго» на аукціоні на Українській енергетичній біржі 12 листопада придбало 185 тис. тонн енергетичного вугілля газових марок за ринковою ціною 3500 грн/тонн маршрутом «залізнична станція Світлодарське – ст. Лиман – ст. Трипілля Дніпровське».

 

Автор:

(Всего статей: 19445)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: