Заборона дизельних авто може коштувати 300 тисяч робочих місць

Обновлено: Декабрь 06, 2021. Тэги: ,

Заборона дизельних авто може коштувати 300 тисяч робочих місць

Внаслідок заборони дизельних авто у ЄС до 2035 року регіон втратить 500 тисяч робочих місць, натомість ще 226 тисяч будуть створені.

Про це повідомляє Financial Times.

Європейська асоціація автомобільних постачальників попереджає про високу вартість швидкого переходу на технологію без викидів.

Як наслідок, підприємства будуть змушені скорочувати штат задля акумуляції коштів на «зелений» перехід. Обсяг скорочення в асоціації оцінили у 501 тисячу робочих місць, з яких понад дві третини зникнуть за п’ять років до 2035 року.

Водночас опитування PwC показало, що на виробництво електричних деталей буде створено 226 тисяч нових робочих місць, що скоротить чисту кількість втрат робочих місць до близько 275 тисяч протягом наступних десятиліть.

Торік у Німеччині випустили санкціонований урядом звіт, згідно якого близько 400 тисяч робочих місць у країні можуть бути втрачені через перехід від двигунів внутрішнього згоряння.

Натомість виконавчий директор Volkswagen Герберт Дісс заявив, що такі апокаліптичні сценарії «ймовірно були дещо переоцінені». Адже навіть за умови переходу, конструкція більшості автомобілів залишається незмінною: сидіння, фарба, кузовні роботи, салони, колеса, вісі.

Значні зміни, за його словами, стануться у сфері постачання пального, для 70-80% якої переходу не існуватиме.

«Термінал» писав, у Європі продажі «зелених» автомобілів виросли на 52%.

Автор:

(Всего статей: 19448)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: