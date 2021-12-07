2021-12-07: Ціни на нафту зростають, тривога про штам «Омікрон» відступає

Обновлено: Декабрь 07, 2021. Тэги: , ,

2021-12-07: Ціни на нафту зростають, тривога про штам «Омікрон» відступає

Ціни на нафту зростають у вівторок після зниження майже на 5% напередодні, оскільки побоювання про вплив штаму Омікрон на світовий попит ослабли, а переговори про ядерну програму Ірану натрапили на перешкоди, що затримує повернення поставок іранської нафти.

Передає Investing.

Ф’ючерси на нафту марки Brent на 08:02 за Києвом виросли на 1,22% до $73,97 за барель, марки WTI — на 1,54% до $70,56 за барель.

Минулого тижня ціни на нафту обвалилися через побоювання, що вакцини можуть бути менш ефективними проти нового штаму коронавірусу. Це викликало прогнози, що для стримування вірусу будуть введені повторні обмеження і що зростання світової економіки і попит на нафту сповільняться.

Однак офіційний представник сфери охорони здоров’я ПАР повідомив на вихідних, що у пацієнтів зі штамом «Омікрон» спостерігалися тільки легкі симптоми. Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі також сказав в інтерв’ю CNN, що поки що не схоже, що Омікрон викликає важкий перебіг COVID.

Відстрочка у відновленні поставок іранської нафти також надала підтримку цінам. Непрямі переговори США та Ірану щодо ядерної програми застопорилися. У понеділок Німеччина закликала Іран представити реалістичні пропозиції на переговорах про ядерну програму.

Раніше Термінал писав, що нафта Brent торгується по $71 за баррель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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