2021-12-07: Ціни на нафту зростають, тривога про штам «Омікрон» відступає

Ціни на нафту зростають у вівторок після зниження майже на 5% напередодні, оскільки побоювання про вплив штаму Омікрон на світовий попит ослабли, а переговори про ядерну програму Ірану натрапили на перешкоди, що затримує повернення поставок іранської нафти.

Передає Investing.

Ф’ючерси на нафту марки Brent на 08:02 за Києвом виросли на 1,22% до $73,97 за барель, марки WTI — на 1,54% до $70,56 за барель.

Минулого тижня ціни на нафту обвалилися через побоювання, що вакцини можуть бути менш ефективними проти нового штаму коронавірусу. Це викликало прогнози, що для стримування вірусу будуть введені повторні обмеження і що зростання світової економіки і попит на нафту сповільняться.

Однак офіційний представник сфери охорони здоров’я ПАР повідомив на вихідних, що у пацієнтів зі штамом «Омікрон» спостерігалися тільки легкі симптоми. Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі також сказав в інтерв’ю CNN, що поки що не схоже, що Омікрон викликає важкий перебіг COVID.

Відстрочка у відновленні поставок іранської нафти також надала підтримку цінам. Непрямі переговори США та Ірану щодо ядерної програми застопорилися. У понеділок Німеччина закликала Іран представити реалістичні пропозиції на переговорах про ядерну програму.

Раніше Термінал писав, що нафта Brent торгується по $71 за баррель.