У Міненерго розповіли, як збираються залучити на енергоефективність €137,5 млн

Продовження співпраці із Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) допоможе Україні залучити 137,5 млн євро на реалізацію проєктів з енергоефективності.

Про це повідомляє Міненерго.

«Розмір фонду E5P для України становить 137,5 млн євро, що можуть бути використані разом із кредитами від міжнародних фінансових інституцій для підтримки інвестицій у проєкти з підвищення енергоефективності. Частина цих коштів вже залучена на реалізацію проєктів», — йдеться у повідомленні.

За словами заступниці міністра енергетики Юлії Підкоморної, співпраця з Фондом передбачає довгострокове співробітництво і конкретні інвестиційні проєкти. мова йде, зокрема, про модернізацію централізованого теплопостачання та фонду громадських будівель.

«Реалізація таких проєктів сприятиме зменшенню викидів парникових газів, зниженню енергоємності промисловості та наближає нас до досягнення глобальних кліматичних цілей», — прокоментувала Підкоморна.

Зазначається, що за весь період співпраці донори фонду E5P погодили надання майже 120 млн євро грантових коштів для 25 муніципальних проєктів в Україні із загальним обсягом інвестицій понад 961 млн євро.