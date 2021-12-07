Україна повинна залишатися країною-транзитером російського газу — новий канцлер Німеччини

Майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що Україна повинна зберегти свій статус країни-транзитера російського газу, Німеччина продовжить сприяти продовженню контракту про транзит.

Передає Прайм.

«Ясно, що Україна залишається країною-транзитером газу. Ми самі вже подбали про продовження контракту через спецпосланця. Ми продовжимо це робити»,-заявив Шольц в ході пресконференції.

Він зазначив, що ФРН буде дотримуватися раніше встановлених домовленостей по газу, маючи на увазі спільну заяву з Вашингтоном з енергобезпеки України, що передбачає введення санкцій проти Росії у разі використання газу в політичних цілях.

У той же час, майбутній заступник канцлера і міністр економіки Роберт Хавбек підкреслив важливість політичного аспекту ситуації навколо газопроводу «Північний потік-2″.

«Північний потік-2″ не узгоджений. Перевірка виконання вимог ЄС та Німеччини триває. Поки триватиме перевірка, ми будемо вести політичні переговори про те, як можна звести воєдино зовнішньополітичну ситуацію на Україні і європейські зусилля з деескалації», — зазначив Шольц.

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