Укренерго надало аварійну допомогу енергосистемі Польщі

В понеділок 6 грудня 2021 року з 09:00 до 16:00 (за київський часом) диспетчерський центр НЕК «Укренерго» на запит польського оператора системи передачі Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) надав енергомережі Польщі аварійну допомогу з об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України.
Повідомляє Укренерго.
Загальний обсяг аварійної допомоги склав 945 МВт·год (135 МВт рівним графіком впродовж семи годин поспіль).
Для надання зазначеної аварійної допомоги блок №7 Добротвірської ТЕС було перефіксовано на ПЛ 220 кВ Добротвірська ТЕС — Замость.
Надання аварійної допомоги для PSE відбулося в рамках підписаного 5 серпня 2019 року договору з Укренерго.
Раніше Термінал писав, що імпорт електроенергії з Білорусі збільшився майже вдвічі.