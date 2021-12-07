Урядом погоджено кандидатури членів наглядової ради Укренерго

Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (Номінаційний комітет) погодив кандидатури переможців конкурсного відбору на посади членів наглядової ради приватного акціонерного товариства НЕК “Укренерго”.
Повідомляє Урядовий портал.
До наглядової ради компанії входить 7 членів, з яких 4 незалежні директори та 3 представника держави.
Раніше уряд погодив переможців конкурсу на незалежних членів наглядової ради:
- Андреасен Педер Остермарк, президент та виконавчий директор данського оператора магістральних мереж Energinet;
- Доббені Даніель, президент нідерландської KIC InnoEnergy Benelux;
- Остоїч Деян, фахівець з енергетики у Світовому банку та представник СБ в Україні;
- Піонковскі Роман, гендиректор Energa-Operator SA (Польща).
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