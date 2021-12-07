В Україні планують розширити мережу надходження скрапленого газу

Обновлено: Декабрь 07, 2021. Тэги: , , ,

В Україні планують розширити мережу надходження скрапленого газу

ТОВ «Оператор ГТС України» з метою посилення безпеки працює над розширенням мережі постачання скрапленого газу (LNG) до України.

Про це повідомляє ОГТСУ.

«Оператор ГТС України продовжує працювати зі своїми стратегічними європейськими партнерами над розширенням можливостей маршрутів фізичного постачання LNG в Україну», — йдеться у повідомленні.

Серед потенційних джерел доставлення LNG в Україну компанія виокремлює термінали у Польщі (Swinoujscie LNG термінал; Gdansk FSRU LNG термінал), Литві (Klaipėda LNG термінал), Туреччині (Marmara Ereğlisi LNG Terminal; Egegaz Aliağa Yüzer LNG Terminal; Botaş Dörtyol Yüzer LNG Terminal), Греції (Revithoussa LNG термінал; Alexandroupolis LNG термінал).

Крім того, можливе постачання скрапленого газу із Франції, Хорватії, Нідерландів.

Як повідомлялося, Оператор ГТС України планує створити гарантовані потужності для імпорту газу з Угорщини.

У жовтні у порівнянні з вереснем 2021 року імпорт газу в Україну зменшився на 77%. У жовтні лідером у постачання газу до України стала Словаччина, з якої надійшло майже 75% імпорту — 115,9 млн кубометрів. Імпорт з Польщі скоротився до 1,8 млн кубометрів.

Читайте в «Терміналі», у Міненерго відбулася нарада щодо окремих положень Технічного регламенту про вимоги до скрапленого газу для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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