В Україні планують розширити мережу надходження скрапленого газу

ТОВ «Оператор ГТС України» з метою посилення безпеки працює над розширенням мережі постачання скрапленого газу (LNG) до України.
Про це повідомляє ОГТСУ.
«Оператор ГТС України продовжує працювати зі своїми стратегічними європейськими партнерами над розширенням можливостей маршрутів фізичного постачання LNG в Україну», — йдеться у повідомленні.
Серед потенційних джерел доставлення LNG в Україну компанія виокремлює термінали у Польщі (Swinoujscie LNG термінал; Gdansk FSRU LNG термінал), Литві (Klaipėda LNG термінал), Туреччині (Marmara Ereğlisi LNG Terminal; Egegaz Aliağa Yüzer LNG Terminal; Botaş Dörtyol Yüzer LNG Terminal), Греції (Revithoussa LNG термінал; Alexandroupolis LNG термінал).
Крім того, можливе постачання скрапленого газу із Франції, Хорватії, Нідерландів.
Як повідомлялося, Оператор ГТС України планує створити гарантовані потужності для імпорту газу з Угорщини.
У жовтні у порівнянні з вереснем 2021 року імпорт газу в Україну зменшився на 77%. У жовтні лідером у постачання газу до України стала Словаччина, з якої надійшло майже 75% імпорту — 115,9 млн кубометрів. Імпорт з Польщі скоротився до 1,8 млн кубометрів.
Читайте в «Терміналі», у Міненерго відбулася нарада щодо окремих положень Технічного регламенту про вимоги до скрапленого газу для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.