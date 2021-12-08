2021-12-08: Ціни на нафту постійно коливаються

Обновлено: Декабрь 08, 2021. Тэги:

2021-12-08: Ціни на нафту постійно коливаються

Ціни на нафту знижуються під час торгів у середу після підвищення за підсумками попередньої сесії.

Про це пише Investing.com.

Трейдери чекають на публікацію офіційних даних про запаси енергоносіїв у США і продовжують стежити за ситуацією з поширенням нового варіанту коронавірусу «омікрон».

Дані Американського інституту нафти (API), опубліковані у вівторок, вказали, що запаси нафти в США за минулий тиждень скоротилися на 3,1 млн барелів. Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафту, що торгується на NYMEX, зросли на 2,4 млн барелів. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ та трубопроводів на добровільній основі. Міненерго США опублікує щотижневу доповідь про запаси нафти, бензину та дистилятів о 18:30 МСК.

Аналітики, опитані S&P Global Platts, в середньому очікують на падіння запасів на 1,2 млн барелів. Вартість лютневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:29 кск становить $75,27 за барель, що на $0,17 (0,23%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $2,36 (3,23%) – до $75,44 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час знизилася на $0,21 (0,29%) — до $71,84 за барель. До закриття торгів у вівторок вартість цих контрактів збільшилася на $2,56 (3,7%) і становить $72,05 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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