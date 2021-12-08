2021-12-08: Ціни на нафту постійно коливаються

Ціни на нафту знижуються під час торгів у середу після підвищення за підсумками попередньої сесії.

Про це пише Investing.com.

Трейдери чекають на публікацію офіційних даних про запаси енергоносіїв у США і продовжують стежити за ситуацією з поширенням нового варіанту коронавірусу «омікрон».

Дані Американського інституту нафти (API), опубліковані у вівторок, вказали, що запаси нафти в США за минулий тиждень скоротилися на 3,1 млн барелів. Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафту, що торгується на NYMEX, зросли на 2,4 млн барелів. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ та трубопроводів на добровільній основі. Міненерго США опублікує щотижневу доповідь про запаси нафти, бензину та дистилятів о 18:30 МСК.

Аналітики, опитані S&P Global Platts, в середньому очікують на падіння запасів на 1,2 млн барелів. Вартість лютневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:29 кск становить $75,27 за барель, що на $0,17 (0,23%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $2,36 (3,23%) – до $75,44 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час знизилася на $0,21 (0,29%) — до $71,84 за барель. До закриття торгів у вівторок вартість цих контрактів збільшилася на $2,56 (3,7%) і становить $72,05 за барель.