ГарПок провів найдовший аукціон з продажу «зеленої» електроенергії

Державне підприємство «Гарантований покупець» провело найдовший аукціон з продажу «зеленої» електроенергії, який тривав сім годин.
ГарПок реалізував на аукціоні понад 27 тисяч МВт-год базового та «денного» навантаження, повідомляє пресслужба.
На торги виставили електроенергію, яка буде вироблена у грудні окремо сонячними та вітровими станціями, з біомаси та біогазу, а також з використанням гідроенергії, згенерованої лише мікро-, міні-та малими гідроелектростанціями. Найдорожчою за результатами торгів стала електроенергія сонця – 3290 грн/МВт-год. З реалізації електроенергії держпідприємство отримало 100 млн грн.
Читайте в «Терміналі», 22 листопада 2021 року на Українській енергетичній біржі відбувся аукціон державного підприємства «Гарантований покупець» з продажу електроенергії з відновлювальних джерел. На торги виставили «зелену» електроенергію з постачанням у грудні.